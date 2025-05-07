Νέο «καμπανάκι» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία έκρουσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα Τετάρτη προειδοποιώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να εξαπολύσει ευρύτερες επιθέσεις εάν η Ουκρανία δεν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα με τους όρους του Κιέβου.

«Ο τρόπος με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος θα διαμορφώσει την ήπειρό μας για τις επόμενες γενιές», είπε. «Μια κακή συμφωνία θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Πούτιν να επιστρέψει για περισσότερα».

Κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα είναι μόνιμη μόνο εάν διασφαλίζει την κυριαρχία της Ουκρανίας, την εδαφική της ακεραιότητα και σέβεται τις φιλοδοξίες της χώρας για ένταξη στην ΕΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πιέσει και τις δύο πλευρές να τερματίσουν τον πόλεμο, αν και οι συνομιλίες βρίσκονται σε στασιμότητα, καθώς ο Πούτιν διατηρεί τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για την Ουκρανία και απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός διάρκειας ενός μήνα. Ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις εν μέσω του αδιεξόδου.

«Όλοι έχουμε δει πώς διαπραγματεύεται η Ρωσία. Βομβαρδίζουν. Εκφοβίζουν. Θάβουν τις υποσχέσεις κάτω από τα ερείπια», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Για να βοηθήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να διαπραγματευτεί με τους δικούς του όρους, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την αμυντική βιομηχανία της χώρας υπογράφοντας συμφωνίες προμηθειών με τη βιομηχανία της, διακόπτοντας όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και συνεχίζοντας την προώθηση της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Στην ιστορία μας, η ειρήνη και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συμβαδίζουν πάντα. Ας φέρουμε λοιπόν την Ουκρανία στην ένωσή μας. Ας περπατήσουμε μαζί στο μονοπάτι της ειρήνης», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: skai.gr

