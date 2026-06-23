Η Γερουσία γύρισε την πλάτη της στον Τραμπ - Ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Η Γερουσία των ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν την πλειοψηφία, ενέκρινε την Τρίτη νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει την πορεία της κρίσης, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Γερουσία ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία 50-48 ψήφους το ψήφισμα που είχε περάσει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς για τον αντιδημοφιλή πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως σημειώνει και το Associated Press, η Γερουσία ενέκρινε την Τρίτη για πρώτη φορά ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών, με στόχο να μπλοκάρει την αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, καθώς οι βουλευτές παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει μια σύγκρουση την οποία η κυβέρνησή του ξεκίνησε μονομερώς και για την οποία πλέον χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου για χρηματοδότηση.

Ήταν η 10η φορά που η Γερουσία επιχείρησε να σταματήσει τον πόλεμο, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτέλεσε μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες. Παρότι το ψήφισμα είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό και δεν έχει πλήρη ισχύ νόμου, αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες αρκετών Ρεπουμπλικανών βουλευτών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία σχετικά με τον πόλεμο αλλά και τη συμφωνία που σύναψε ο Τραμπ με το Ιράν για τον τερματισμό του. Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει το ψήφισμα νωρίτερα μέσα στον μήνα.

«Ξανά και ξανά, η συντριπτική πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας τάχθηκε με τον Τραμπ και τον πόλεμό του αντί με τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. Ο Σούμερ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν πληρώσει το τίμημα για «το ιστορικό σφάλμα του Τραμπ στο Ιράν. Θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας ως μία από τις χειρότερες πολιτικές κινήσεις που έχει κάνει ποτέ η Αμερική στο εξωτερικό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας. Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δυο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων στο καθένα — κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Τυπικά, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, τερματίστηκε με την εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

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