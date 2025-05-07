Το κονκλάβιο συγκαλείται σήμερα για πρώτη φορά προκειμένου να εκλέξει το νέο πάπα ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη ψηφοφορία. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν πάπα ακόμα και σήμερα; Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανόνας για το πότε θα εκλεγεί ένας πάπας, ωστόσο ποτέ εδώ και αιώνες δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο από την πρώτη ψηφοφορία.

Η πρώτη όμως ψηφοφορία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αφού οι πρώτες - ή οι πρώτες λίγες - ψήφοι θα δείξουν ποιος θα μπορούσε να αναδειχθεί ως πιθανός υποψήφιος ικανός να δημιουργήσει επαρκή συναίνεση μεταξύ των εκλεγόντων καρδιναλίων.

Το σημερινό πρόγραμμα

- Από τις 07:00 π.μ. τοπική ώρα, οι καρδινάλιοι άρχισαν να μετακομίζουν στον ξενώνα Santa Marta στο Βατικανό (μερικοί έχουν μετακομίσει ήδη από την Τρίτη).

- Στις 10:00 π.μ τοπική ώρα συγκεντρώθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για Λειτουργία.

- Στις 16:45 μ.μ τοπική ώρα οι καρδινάλιοι θα ξεκινήσουν μια πομπή από το Παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου προς την Καπέλα Σιξτίνα

- Γύρω στις 17:30 μ.μ τοπική ώρα, όλοι εκτός από τους εκλέκτορες πρέπει να εγκαταλείψουν την Καπέλα Σιξτίνα - η στιγμή που εκφωνείται η φράση «extra omnes» σηματοδοτεί την έναρξη της απομόνωσης των καρδιναλίων και την έναρξη του κονκλαβίου.

- Γύρω στις 18:00 μ.μ τοπική ώρα, απελευθερώνεται ο καπνός μετά την πρώτη ψηφοφορία.

«Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, εκλιπαρώντας το φως και τη δύναμή του, ώστε να εκλεγεί ο πάπας τον οποίο χρειάζονται η Εκκλησία και η ανθρωπότητα σε μια τόσο δύσκολη και πολυσύνθετη φάση της Ιστορίας», τόνισε ο γηραιότερος εκ των καρδιναλίων, ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, ο οποίος χοροστάτησε της λειτουργίας pro eligendo pontifice στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

«Προσευχόμαστε υπέρ ενός ποντίφικα ο οποίος να μπορέσει να αφυπνίσει τις συνειδήσεις και την ενέργεια της κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, αλλά τείνει να ξεχνά τον Θεό», πρόσθεσε ο καρδινάλιος Ρε.

Ο ίδιος συμβούλεψε τους εκλέκτορες καρδιναλίους «να αφήσουν κατά μέρος κάθε σκέψη προσωπικού είδους και να έχουν κατα νου και στην καρδιά τους, τον Θεό και τον Ιησού Χριστό, οπως και το καλό της Εκκλησίας και της ανθρωπότητας».

Εάν δεν ανακοινωθεί σήμερα νέος Πάπας οι καρδινάλιοι θα δειπνήσουν και θα κοιμηθούν.

Την Πέμπτη το πρωί οι καρδινάλιοι θα πάρουν το πρωινό τους από τις 06:30 π.μ πριν από τη Λειτουργία στις 08:15 π.μ.

Στη συνέχεια δύο ψηφοφορίες θα διεξαχθούν μέσα στη μέρα για την εκλογή πάπα.

