Το Ομάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συντονίστηκε με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για τη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Τα πλοία που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον προσωρινό διάδρομο θα πρέπει να συντονιστούν με τον IMO. Το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, τα οποία υποστηρίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης.

Η κίνηση των πλοίων θα γίνεται σε οργανωμένες ομάδες, με αυστηρά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας, ενώ διατηρείται δυνατότητα προσωρινής αναστολής της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την αυξημένη επιτήρηση της περιοχής και την προσπάθεια αποτροπής ναυτικών ατυχημάτων ή εντάσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ομάν:

1. Το Σουλτανάτο του Ομάν, με βάση τις ευθύνες του απέναντι στο Στενό του Ορμούζ και τη σημασία του για την παγκόσμια οικονομία, και σύμφωνα με τη συνεχή του δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, επιβεβαιώνει τη βούλησή του να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στενό χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε διοδίων, σε ευθυγράμμιση με τα αποτελέσματα και τις προσπάθειες που έχουν επιτευχθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

2. Το Σουλτανάτο του Ομάν έχει συνεργαστεί με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) προκειμένου να προσφέρει σε όλα τα πλοία τη δυνατότητα χρήσης ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος ορίζεται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται παρακάτω.

3. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παραμένει το ύψιστο ζήτημα προτεραιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο σύγκρουσης στο παρόν περιβάλλον, απαιτείται σταδιακή και ελεγχόμενη απελευθέρωση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

4. Για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει διαμορφώσει μια σταδιακή προσέγγιση, βασισμένη στη διαχείριση των πλοίων σε ομάδες, σε πλήρη συντονισμό με τις αρχές του Ομάν.

5. Οι τρέχουσες αναφορές δείχνουν ότι το σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας (TSS) δεν είναι ασφαλές για χρήση αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του IMO, δύο προσωρινές διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα πλοία που διέρχονται μέσω του Στενού του Ορμούζ: μία νότια του υπάρχοντος συστήματος διαχωρισμού κυκλοφορίας (TSS) και μία βόρεια.

6. Τα πλοία που περιλαμβάνονται στις καθορισμένες ομάδες θα ενημερωθούν ξεχωριστά και θα λάβουν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον απόπλου τους από τους αρμόδιους φορείς, σε συντονισμό με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

7. Οδηγίες διέλευσης: Τα πλοία θα ενημερωθούν ξεχωριστά και θα λάβουν οδηγίες για την καθορισμένη ημέρα διέλευσής τους από τους αρμόδιους φορείς, σε συντονισμό με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

8. Με την παραλαβή των πληροφοριών αυτών, τα πλοία μπορούν να κατευθυνθούν προς τον καθορισμένο χώρο αναμονής εντός διεθνών υδάτων, σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων από τη θέση 26°16.17’N 055°46.52’E.

9. Κατά την άφιξή τους στον καθορισμένο χώρο αναμονής, τα πλοία οφείλουν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο παράκτιο κράτος της επιλεγμένης διαδρομής τους, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι οι συνθήκες κυκλοφορίας επιτρέπουν τη συνέχιση του ταξιδιού. Για το Σουλτανάτο του Ομάν, τα πλοία πρέπει επίσης να επικοινωνήσουν εκ νέου με τον ραδιοσταθμό “A4N” στο VHF κανάλι 16, όταν βρίσκονται σε απόσταση 1 ναυτικού μιλίου από το πρώτο σημείο πορείας που αναφέρεται παρακάτω.

a. Για το Σουλτανάτο του Ομάν, οι διαδρομές που έχουν εγκριθεί αποκλειστικά για διέλευση προς ανατολάς είναι οι εξής:

a. 26°02.72'N, 056°00.68'E

b. 26°22.56'N, 056°16.93'E

c. 26°24.35'N, 056°23.00'E

d. 26°24.75'N, 056°31.11'E

e. 26°22.10'N, 056°33.42'E

f. 26°00.00'N, 056°33.30'E

10. Κάθε πλοιοκτήτης και πλοίαρχος παραμένει υπεύθυνος για τη διενέργεια ανεξάρτητης εκτίμησης κινδύνου πριν από τον απόπλου.

11. «Τα πλοία οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το σύστημα AIS παραμένει ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της διέλευσης. Το LRIT, όπου εφαρμόζεται, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται. Τα πλοία οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις οδηγίες που εκδίδονται από τα παράκτια κράτη μέσω VHF.

12. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα δημοσιεύει καθημερινά αναφορά σχετικά με τον αριθμό των πλοίων που αποχωρούν με ασφάλεια από την περιοχή.

13. Η ναυσιπλοΐα ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας ή προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής σύγκρουσης ή αλληλεπίδρασης με ναυτικά πλοία.

14. Τα πλοία θα πρέπει να αναφέρουν κάθε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν.

15. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με μέτρα διαχείρισης κυκλοφορίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα εκδοθούν από τους αρμόδιους φορείς, σε συντονισμό με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και τα παράκτια κράτη της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

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