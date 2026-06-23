Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ομόφωνα Ψήφισμα για τη λογοδοσία όσον αφορά εγκλήματα που διαπράττονται κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Το Ψήφισμα συντάχθηκε από τη Δανία και το Πακιστάν και συνυποστηρίχθηκε από 150 κράτη-μέλη.

Καλεί σε ενισχυμένες προσπάθειες για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών που υπηρετεί σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις και επαναβεβαιώνει ότι η λογοδοσία είναι απαραίτητη για την πρόληψη μελλοντικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ από το 1948, 1.095 ειρηνευτές του ΟΗΕ έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα κακόβουλων ενεργειών, μεταξύ των οποίων 359 από το 2013.

Από το 2020, 103 άτομα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με τη δολοφονία 35 μελών ειρηνευτικών επιχειρήσεων και δύο εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον Λίβανο και το Μάλι.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι η χώρα μας "συμμετείχε με υπερηφάνεια στην ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2823 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο ενισχύει τη λογοδοσία για εγκλήματα που διαπράττονται κατά ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ".

"Το Ψήφισμα, που συντάχθηκε από το Πακιστάν και τη Δανία, συνυποστηρίχθηκε από περισσότερα από 150 κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Τιμούμε τη θυσία των «Κυανών Κρανών» του ΟΗΕ που υπηρετούν σε όλο τον κόσμο. Το θάρρος, η αφοσίωση και η προσήλωση τους αποτελούν φάρο ελπίδας για όσους έχουν ανάγκη" τόνισε η ελληνική Αποστολή.

#Greece proudly joined the unanimous adoption of Security Council Resolution 2823, strengthening accountability for crimes committed against UN #peacekeepers.



Authored by @PakistanUN_NY and @Denmark_UN, the resolution was co-sponsored by 150+ 🇺🇳 Member States.



🕊️ We honor the… pic.twitter.com/w7aiCuED9O — Greece at the United Nations (@GRUN_NY) June 23, 2026

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Πηγή: skai.gr

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