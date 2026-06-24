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Ακινητοποιημένα τα τρένα στη Γερμανία λόγω προβλημάτων στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας

«Υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα GSM-R. Οι τεχνικοί μας εργάζονται πυρετωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας Σιδηροδρόμων

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Τρένα Γερμανία

Όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) έχουν ακινητοποιηθεί σε σταθμούς εξαιτίας προβλημάτων στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα GSM-R. Οι τεχνικοί μας εργάζονται πυρετωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα», δήλωσε αργά το βράδυ χθες Τρίτη εκπρόσωπος της εταιρίας εξηγώντας ότι τα τρένα παραμένουν προσωρινά σε ασφαλή σημεία, ωσότου διασφαλισθεί η ομαλή επανέναρξη της λειτουργίας τους.

Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ παραμένει ασαφής η έκταση του προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: τρένα Γερμανία ακυρώσεις δρομολόγια
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