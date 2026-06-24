Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι «πολύ αφελείς» αν πιστεύουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπονοώντας ότι το Τελ Αβίβ «μπορεί να δράσει μόνο του» εναντίον της Τεχεράνης.

«Οι Αμερικανοί είναι πολύ αφελείς αν νομίζουν ότι οι Ιρανοί θα εγκαταλείψουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και θα το ακυρώσουν, και θα εγκαταλείψουν τα όνειρά τους να καταστρέψουν το Ισραήλ», δήλωσε ο Μπεν-Γκβιρ σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 7.

«Είναι ευθύνη του Ισραήλ να αντιμετωπίσει αυτήν την ιρανική απειλή και να δράσει εναντίον της μόνο του», πρόσθεσε.

Ο ακροδεξιός υπουργός δήλωσε ότι «καμία περίσταση» δεν θα μπορούσε να αναγκάσει το Ισραήλ να εργαστεί «σύμφωνα με τις επιταγές ενός φίλου, ακόμα κι αν αυτός ο φίλος είναι πραγματικά σπουδαίος».

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Διαφωνίες έχουν προκύψει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με τις επιθέσεις του Τελ Αβίβ στον Λίβανο εν μέσω συνεχιζόμενων συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς προκάλεσε αναταραχή στο Ισραήλ σε μια σπάνια δημόσια επίπληξη κατά της χώρας, αφού επέκρινε τους ισραηλινούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου για «επίθεση» στην Ουάσινγκτον, την οποία περιέγραψε ως τον «μόνο ισχυρό σύμμαχο» που είχε απομείνει στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

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