Ορισμένες παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν εκ νέου τις πτήσεις τους από και προς το Τελ Αβίβ, μετά την προσγείωση πυραύλου που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προς το Ισραήλ την Κυριακή κοντά στο κύριο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Οι ξένες αεροπορικές εταιρείες είχαν αρχίσει εκ νέου τις πτήσεις προς το Ισραήλ μετά από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς τον Ιανουάριο.

Δείτε τις αεροπορικές εταιρείες που ακύρωσαν ξανά τις πτήσεις τους μετά την επίθεση της Κυριακής:

AEGEAN AIRLINES

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι θα ακυρώσει τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 13 Μαΐου, καθώς και την πρωινή πτήση στις 14 Μαΐου.

AIRBALTIC

Η λετονική airBaltic ανακοίνωσε ότι ακύρωσε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 11 Μαΐου.

AIR EUROPA

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 7 Μαΐου.

AIR FRANCE-KLM

Η ολλανδική KLM, θυγατρική του ομίλου, ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 30 Μαΐου. Η Air France ακύρωσε πτήσεις στις 4 Μαΐου.

AIR INDIA

Ο ινδικός αερομεταφορέας δήλωσε ότι οι πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ θα παραμείνουν σε αναστολή έως τις 8 Μαΐου.

DELTA AIR LINES

Ο αμερικανικός αερομεταφορέας δήλωσε ότι οι πτήσεις του από και προς το Τελ Αβίβ ενδέχεται να επηρεαστούν μεταξύ 4 Μαΐου και 25 Μαΐου.

IAG L

Η British Airways, ιδιοκτησίας της IAG, ανέστειλε τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ έως τις 8 Μαΐου.

ITA AIRWAYS

Ο ιταλικός αερομεταφορέας αποφάσισε να αναστείλει τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 11 Μαΐου, καθώς και δύο πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 12 Μαΐου.

Όμιλος Lufthansa

Ο γερμανικός αεροπορικός όμιλος αποφάσισε να αναστείλει τις πτήσεις του από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 11 Μαΐου.

RYANAIR

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης ακύρωσε τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ έως τις 11 Μαΐου.

UNITED AIRLINES

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σικάγο δήλωσε ότι οι πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ ενδέχεται να επηρεαστούν μεταξύ 4 Μαΐου και 11 Μαΐου.

WIZZ AIR

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα την Ουγγαρία ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 8 Μαΐου.

