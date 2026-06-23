Τα ξημερώματα της 23η Ιουλίου, πολλές περιοχές στη Βρετανία, κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και στα περίχωρα του Λονδίνου, βίωσαν ένα τρελό φαινόμενο. Κι ενώ τις προηγούμενες ώρες, ο κόσμος είχε να αντιμετωπίσει έναν πρωτοφανή καύσωνα, τη νύχτα έπεσαν περίπου 30.000 κεραυνοί!

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι δέχθηκε περίπου 400 κλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων δύο πυρκαγιές σε κατοικίες που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από κεραυνούς, ενώ μια κατοικία στο Μπρίστολ τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια καταιγίδας νωρίτερα το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.