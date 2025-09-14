Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' γιορτάζει σήμερα στο Βατικανό τα εβδομηκοστά του γενέθλια. Είναι τα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει την Αγία Έδρα, δεχόμενος σιλιάδες ευχές απ' όλο τον κόσμο

Ο Ο πάπας Λέων ο 14ος είναι ο νεότερος ποντίφικα των τελευταίων 30 χρόνων. Τόσο ο πάπας Βενέδικτος όσο και ο Φραγκίσκος είχαν εκλεγεί « Άγιοι Πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας» σε μεγαλύτερη ηλικία.

With filial gratitude, we offer the Holy Father our most sincere good wishes, asking God to support him in his ministry and to grant him joy in serving the Church.



Happy birthday, Pope Leo! Ad multos annos! pic.twitter.com/yn4xklQUB8 — Vatican News (@VaticanNews) September 14, 2025

Οι πρώτες ευχές που δέχθηκε ο ποντίφικας σήμερα το πρωί ήταν εκείνες των μικρών ασθενών του καθολικού, παιδιατρικού νοσοκομείου της Ρώμης «Μπαμπίνο Τζεζού», οι οποίοι θέλησαν να του εκφράσουν την αγάπη τους με σειρά ζωγραφιών που του αφιέρωσαν.

Αμέσως μετά, ακολούθησε ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα , ο οποίος τόνισε ότι «όλος ο ιταλικός λαός βρίσκεται με ιδιαίτερη στοργή στο πλευρό του πάπα Λέοντα». Αναφερόμενος στις ολοένα και αυξανόμενες διεθνείς εντάσεις και στην επείγουσα ανάγκη ειρήνης και δικαιοσύνης ο Ιταλός πρόεδρος πρόσθεσε: «από όλες τις ηπείρους οι άνθρωποι προσβλέπουν με ζωντανή ελπίδα στις δυναμικές εκκλήσεις σας, ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και να ακολουθηθεί και πάλι η οδός του διαλόγου για το γενικότερο καλό των λαών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

