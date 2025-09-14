Ρωσία: Καταστροφή στόχου από υπερηχητικό πύραυλο Zircon κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων

Η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου Zircon, τύπου κρουζ κατά ενός στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς στη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατήρησης και στοχοποίησης που λαμβάνονταν σε πραγματικό χρόνο, ο στόχος καταστράφηκε, αφού δέχτηκε άμεσο πλήγμα», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

