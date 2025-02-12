Σκύλος «ζεν» στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, βοηθά τους ταξιδιώτες να χαλαρώσουν

Οι νευρικοί ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, που έχουν άγχος επειδή θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο, έχουν στη διάθεσή τους τον Ντίνο, το γκόλντεν ριτρίβερ, που βρίσκεται στην αίθουσα αναχωρήσεων για να τους βοηθήσει να χαλαρώσουν.

Γνωστότερος με το υποκοριστικό ο «σκύλος ζεν», ο τετράχρονος Ντίνο επισκέπτεται συστηματικά το αεροδρόμιο των Σκοπίων για να «παράσχει μια πιο χαλαρωτική και ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία», σύμφωνα με τη διαχείριση του αεροδρομίου.

«Γνωρίζουμε ότι το αεροπορικό ταξίδι μπορεί να είναι στρεσογόνο», λέει η Μάγια Μπαγιάλσκα Γκεοργκίεφσκα, διευθύντρια επικοινωνιών της διαχειρίστριας εταιρείας, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο των Σκοπίων.

Έτσι, ο Ντίνο περνάει από τις πύλες επιβίβασης του αεροδρομίου και επιτρέπει στους επιβάτες να τον χαϊδέψουν ή να βγάλουν μαζί του σέλφι πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο τους.

«Ακόμη και όταν δεν τον πλησιάζουν οι ταξιδιώτες, προσπαθεί να αλληλεπιδράσει μαζί τους», εξηγεί η Βέσνα Κισκόφσκα, η εκπαιδεύτριά του. «Είναι ένα γκόλντεν ριτρίβερ, μια ράτσα σκύλου που του αρέσει να κάνει φίλους», προσθέτει η ίδια.

Από τον Νοέμβριο έχει ήδη πάει τον Ντίνο στο αεροδρόμιο δεκάδες φορές, συνήθως τις πιο πολυσύχναστες ώρες. Κάθε φορά οι αντιδράσεις είναι «πολύ θετικές».

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο του είδους στην περιοχή, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Η αεροφοβία ή αλλιώς ο υπερβολικός ή και παράλογος φόβος που βιώνει κάποιο άτομο σε σχέση με τις πτήσεις, είναι συχνός μεταξύ των ταξιδιωτών, σύμφωνα με διάφορες έρευνες.

Οι σκύλοι, ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν την μοναδική ικανότητα να βοηθούν στην καταπολέμηση του στρες στους ανθρώπους.

Σύμφωνα με μια έρευνα του 2021, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Κλινικής Ιατρικής, «οι σκύλοι βοηθείας μπορούν να κάνουν τους ασθενείς με διαταραχές άγχους να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια, διευκολύνουν την κοινωνική δραστηριότητα και μειώνουν το αίσθημα απομόνωσης και μοναξιάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

