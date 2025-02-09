Ιταλία: O πάπας Φραγκίσκος διέκοψε την ομιλία του λόγω βρογχίτιδας

Ο πάπας Φραγκίσκος διέκοψε, σήμερα το μεσημέρι, την ομιλία του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, λόγω βρογχίτιδας.

«Σας ζητώ συγνώμη, έχω μια δυσκολία στην αναπνοή» είπε ο πάπας, και κάλεσε συνεργάτη του να συνεχίσει να διαβάζει την ομιλία του, η οποία ήταν αφιερωμένη στις ένοπλες δυνάμεις, ως υπερασπιστές της ειρήνης. Το μήνυμα του ποντίφικα προς τους καθολικούς στρατιώτες, είναι «να μην καλλιεργούν ένα πνεύμα που ευνοεί τις πολεμικές συρράξεις».

Ήδη πριν δύο ημέρες, o Φραγκίσκος, εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων, είχε αποφασίσει να διακόψει τις επίσημες συναντήσεις του στο Αποστολικό Μέγαρο του Βατικανού και επέλεξε, ως εναλλακτικό χώρο, τον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, μέσα στο Βατικανό, όπου διαμένει.

Πηγή: skai.gr

