Ο Πάπας Φραγκίσκος παρακολούθησε σήμερα μέσω κλειστού κυκλώματος τις προσευχές της Σαρακοστής που πραγματοποιήθηκαν στο Βατικανό, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγία Έδρα. Το πρωί εξάλλου πήρε μέρος στην λειτουργία που τελέστηκε στο παρεκκλήσι δίπλα στο δωμάτιό του, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Πηγές του Βατικανού αναφέρουν ότι η κατάσταση του ποντίφικα συνεχίζει να είναι πολύπλοκη, αλλά ότι υπάρχει μικρή, σταδιακή βελτίωση. Οι γιατροί δεν μπορούν ακόμη να προχωρήσουν σε συνολική πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της υγείας του ενώ αύριο αναμένεται να εκδοθεί γραπτό ιατρικό ανακοινωθέν.

Σύμφωνα με τον Τύπο, τέλος, αν η σταδιακή βελτίωση του Πάπα συνεχιστεί, μπορεί να χρειαστεί ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μέχρι να μπορέσει να αποκατασταθεί, με ικανοποιητικό τρόπο, η κατάσταση της υγείας του. Αυτό σημαίνει ότι ο Φραγκίσκος ενδέχεται να μην τελέσει την θεία λειτουργία του Πάσχα, που φέτος θα εορταστεί από όλους τους χριστιανούς στις 20 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.