Ο Βρετανικής καταγωγής Ιταλός έφηβος Carlo Acutis, που πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, θα ανακηρυχθεί άγιος την Κυριακή στο Βατικανό, σε μια τελετή υπό την προεδρία του Πάπα Λέοντα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου η οποία αναμένεται να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες πιστούς. Θα είναι ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκει στη γενιά των millennials.

Ο Acutis, που χρησιμοποίησε τις γνώσεις του στην πληροφορική για να δημιουργεί ιστοσελίδες με θρησκευτικό περιεχόμενο, έχει εμπνεύσει χιλιάδες νέους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο. Η μητέρα του, Αντωνία Σαλτσάνο, δήλωσε στο Reuters πως η γοητεία του γιου της βασίστηκε στο γεγονός ότι ήταν ένα φυσιολογικό παιδί (σαν τα άλλα), αλλά η ιδιαιτερότητά του ήταν ότι έδωσε προτεραιότητα στον Θεό και χρησιμοποίησε το ταλέντο του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο. «Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν περισσότερη πίστη, να καταλάβουν ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Η τελετή αγιοκατάταξης είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας Λέων, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο, θα προεδρεύσει για πρώτη φορά σε αγιοκατάταξη.

Την ίδια ημέρα θα αγιοποιηθεί και ο Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, ένας νεαρός Ιταλός που πέθανε από πολιομυελίτιδα τη δεκαετία του 1920 και ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση.

Η σορός του Acutis έχει τοποθετηθεί στην πόλη Ασίζη, όπως ήταν η επιθυμία του, ενώ το ταφικό του μνημείο έχει μετατραπεί σε σημαντικό προσκύνημα. Εκεί βρίσκεται τοποθετημένος με κέρινο ομοίωμα που τον απεικονίζει να φορά φόρμα, τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Πηγή: skai.gr

