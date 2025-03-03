Λογαριασμός
Δυο οξείες αναπνευστικές κρίσεις παρουσίασε ο πάπας Φραγκίκος

Ο ποντίφικας, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από το Βατικανό, αντιμετώπισε δύο αναπνευστικές κρίσεις και υπεβλήθη σε δύο βρογχοσκοπίες

Ο πάπας Φραγκίσκος αντιμετώπισε δύο οξείες αναπνευστικές κρίσεις

Ο πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με το Βατικανό, αντιμετώπισε σήμερα δυο οξείες αναπνευστικές κρίσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από συσσώρευση φλεμάτων στους βρόγχους, με βρογχόσπασμο.

Πραγματοποιήθηκαν δυο βρογχοσκοπίες, για απορρόφηση σημαντικών εκκρίσεων.

Όπως προσθέτει το Βατικανό, το απόγευμα ξανάρχισε ο μη επεμβατικός αερισμός του ασθενή.

Ο Φραγκίσκος συνεχίζει να επικοινωνεί με το περιβάλλον και να συνεργάζεται με τους γιατρούς, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ποντίφικα.

