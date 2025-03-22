Σύμφωνα με πληροφορίες της αίθουσας τύπου του Βατικανού, αύριο το μεσημέρι ο πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να ευλογήσει και να χαιρετήσει τους πιστούς από το παράθυρο του δωματίου του, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μετά την εισαγωγή του ποντίφικα στο νοσοκομείο, στις 14 Φεβρουαρίου, λόγω διπλής πνευμονίας.
Η ομιλία του Φραγκίσκου, πάντως, πρόκειται να διανεμηθεί και αύριο στον Τύπο υπό γραπτή μορφή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
