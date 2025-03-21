Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αργεντινός καρδινάλιος: O πάπας Φραγκίσκος είναι καλά, αλλά πρέπει να μάθει και πάλι να μιλά

O Αργεντινός καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες αναφέρθηκε στην ασθένεια του Πάππα Φραγκίσκου προσθέτοντας, αστειεύομενος ότι ο Ποντίφικας πιέστηκε να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο από φίλους του

Αργεντινός καρδινάλιος: O πάπας είναι καλά, αλλά πρέπει να μάθει πάλι να μιλά

πάπας Φραγκίσκος είναι πολύ καλά, αλλά το οξυγόνο υψηλής ροής ξεραίνει τα πάντα. Πρέπει να μάθει και πάλι να μιλά, αλλά η κατάσταση του οργανισμού του επανήλθε", δήλωσε απόψε ο Αργεντινός καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες

Ο καρδινάλιος συμμετείχε στην παρουσίαση του βιβλίου του πάπα Φραγκίσκου, "Ζήτω η ποίηση", με την επιμέλεια του καθολικού ιερέα Αντόνιο Σπαντάρο.

Ερωτηθείς αν ο ποντίφικας πρόκειται να επιστρέψει στο Βατικανό πριν από το Πάσχα (δηλαδή τις 20 Απριλίου) ο Φερνάντες απάντησε: "θα μπορούσε αλλά οι γιατροί θέλουν να είναι σίγουροι 100%, διότι ο Άγιος Πατέρας μας, σκέφτεται ότι στον λίγο χρόνο που απομένει θέλει να αφιερωθεί μόνο στους άλλους και όχι να προσέχει τον εαυτό του".

"Ο Φραγκίσκος δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, τον έπεισαν κάποιοι φίλοι του, δεν ξέρω με ποιες ακραίες εκφράσεις", είπε -αστειευόμενος- ο καθολικός υψηλόβαθμος ιερέας, ο οποίος "δεν πιστεύει ότι ο πάπας θα παραιτηθεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark