Αργεντινός καρδινάλιος: O πάπας είναι καλά, αλλά πρέπει να μάθει πάλι να μιλά

"Ο πάπας Φραγκίσκος είναι πολύ καλά, αλλά το οξυγόνο υψηλής ροής ξεραίνει τα πάντα. Πρέπει να μάθει και πάλι να μιλά, αλλά η κατάσταση του οργανισμού του επανήλθε", δήλωσε απόψε ο Αργεντινός καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες

Ο καρδινάλιος συμμετείχε στην παρουσίαση του βιβλίου του πάπα Φραγκίσκου, "Ζήτω η ποίηση", με την επιμέλεια του καθολικού ιερέα Αντόνιο Σπαντάρο.

Ερωτηθείς αν ο ποντίφικας πρόκειται να επιστρέψει στο Βατικανό πριν από το Πάσχα (δηλαδή τις 20 Απριλίου) ο Φερνάντες απάντησε: "θα μπορούσε αλλά οι γιατροί θέλουν να είναι σίγουροι 100%, διότι ο Άγιος Πατέρας μας, σκέφτεται ότι στον λίγο χρόνο που απομένει θέλει να αφιερωθεί μόνο στους άλλους και όχι να προσέχει τον εαυτό του".

"Ο Φραγκίσκος δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, τον έπεισαν κάποιοι φίλοι του, δεν ξέρω με ποιες ακραίες εκφράσεις", είπε -αστειευόμενος- ο καθολικός υψηλόβαθμος ιερέας, ο οποίος "δεν πιστεύει ότι ο πάπας θα παραιτηθεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

