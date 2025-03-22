Λογαριασμός
Γάζα: Τουλάχιστον 130 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Το Ισραήλ επανέλαβε τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζας ως πίεση στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους

Παλαιστίνη

Τουλάχιστον 130 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 263 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες κατά την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ επανέλαβε τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας καθώς ασκεί πίεση στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς προκειμένου να απελευθερώσει τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους.

