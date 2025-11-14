Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας γιορτάζει σήμερα ιδιωτικά τα 77α του γενέθλια με μια επίσκεψη στην Ουαλία, ενώ οι επίσημοι εορτασμοί για τα γενέθλια του μονάρχη - που περιλαμβάνουν την παρέλαση Trooping the Colour - γίνονται παραδοσιακά στο Λονδίνο τον Ιούνιο, λόγω καιρού.

Happy Birthday to His Majesty, King Charles 👑🎉



📸 Photo from the King presenting new standards and colours to the @RoyalNavy, the Household Cavalry Mounted Regiment and the Grenadier Guards. pic.twitter.com/zIAI6dGrAA November 14, 2025

Μια «καλή» χρονιά για τον βασιλιά (όχι τόσο τον άνθρωπο)

Παρά την ασθένεια του και τα σκάνδαλα με τον νεότερο αδελφό του, Άντριου, από τον επιδέξιο χειρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία επίσκεψή του μέχρι την ιστορική κοινή προσευχή με τον Πάπα στο Βατικανό και τη συμβολική προσέγγιση της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αυτή ήταν μια χρονιά που ο βασιλιάς Κάρολος μονάρχης μπορεί να αναπολεί με ικανοποίηση.

Despite Andrew saga, King Charles celebrates birthday after notable successes https://t.co/cSjK51Dgo3 https://t.co/cSjK51Dgo3 — Reuters (@Reuters) November 14, 2025

Παρά το γεγονός ότι στον Τύπο κυριαρχούν ρεπορτάζ για τον Άντριου, την αποξένωση του νεότερου γιου του, πρίγκιπα Χάρι, και τις ανησυχίες για την υγεία του μετά τη διάγνωση καρκίνου στις αρχές του περασμένου έτους, οι βασιλικοί σχολιαστές λένε ότι τα πρώτα τρία χρόνια του Καρόλου στο θρόνο έχουν πάει στην πραγματικότητα καλύτερα από ό,τι προέβλεπαν πολλοί.

Οι επισκέψεις του Καρόλου στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου ο βασιλιάς μίλησε σε βουλευτές στα γαλλικά και τα γερμανικά, έχουν επίσης πιστωθεί ότι βοήθησαν στην αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους συμμάχους της που είχαν πληγεί από το Brexit.

Πώς θα γιορτάσει σήμερα τα γενέθλια του

Ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει τα 77α γενέθλιά του με μια επίσκεψη στη Νότια Ουαλία, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα.

Ο βρετανός μονάρχης θα παραθέσει δεξίωση στο Κάστρο Cyfarthfa με καλεσμένους μέλη της βασιλικής οικογένειας, στενούς φίλους και συνεργάτες, διασημότητες και προσωπικότητες του πολιτισμού.

Τα γενέθλια του βασιλιά θα σηματοδοτηθούν επίσης με τους παραδοσιακούς κανονιοβολισμούς στο Λονδίνο και το χτύπημα των καμπανών στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.





