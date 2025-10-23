Στο Βατικανό για επίσημη διήμερη έφτασε σήμερα ο Βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, για την πρώτη του συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα, από την εκλογή του τον περασμένο Μάιο.

Στην υποδοχή του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας στο Σαν Νταμάσο, ήταν παραταγμένη η Ελβετική Φρουρά, ενώ παιάνιζε ο ύμνο "God save the King."

BREAKING: God Save the King plays at The Vatican as the King and Queen Camilla arrive to meet Pope Leo XIV.



Latest 🔗 https://t.co/tSmF9cirjv



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/CeBzEvGScT — Sky News (@SkyNews) October 23, 2025

Ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος είναι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Σε μία εξαιρετικά ιστορική και συμβολική στιγμή οικουμενισμού, ο Κάρολος προσευχήθηκε από κοινού με τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο παρεκκλήσι της Καπέλα Σιξτίνα - η πρώτη κοινή προσευχή Άγγλου μονάρχη και Καθολικό ποντίφικα από τότε που ο Βασιλιάς Ερρίκος VIII αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534.

BREAKING: The King and Pope Leo XIV pray together in The Vatican's Sistine Chapel in a historic 500-year first



Latest 🔗 https://t.co/zDXsSFzbE9



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/r6w3LIjihf — Sky News (@SkyNews) October 23, 2025

Αν και ο Κάρολος έχει συναντήσει τους τελευταίους τρεις πάπες, οι προηγούμενες συναντήσεις τους δεν περιλάμβαναν ποτέ κοινές προσευχές.

Η οικουμενική λειτουργία, της οποίας χοροστάτησε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, συνδύαζε τις καθολικές και αγγλικανικές παραδόσεις και σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση μεταξύ των δύο Εκκλησιών, σε έκταση χωρίς προηγούμενο, που δεν έχει παρατηρηθεί από τη "γέννηση" του αγγλικανισμού το 1534.

King Charles III assisting the Divine Office led by Pope Leo XIV in the Sistine Chapel, the first time a British monarch has partaken in a religious service with the Bishop of Rome since 855, when Æthelwulf, King of Wessex, was in Rome for the inauguration of Pope Leo IV. pic.twitter.com/L1qc22jaqk — Catholic Sat (@CatholicSat) October 23, 2025

Η οικουμενική προσευχή υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά και μαζί με τον πάπα σε αυτή χοροστάτησε και ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ.

Στα μαύρα η Καμίλα, βάσει πρωτοκόλλου

Η βασίλισσα Καμίλα ήταν ντυμένη στα μαύρα, με φόρεμα και πέπλο, με βάση το «il privilegio del bianco» («το προνόμιο του λευκού») - το ελάχιστα γνωστό παπικό πρωτόκολλο στο οποίο επιτρέπει σε μόλις επτά γυναίκες σε όλο τον κόσμο να φορούν λευκά όταν συναντούν τον Πάπα.

Το «προνόμιο του λευκού» έχει δοθεί αποκλειστικά σε 7 καθολικές βασίλισσες και πριγκίπισσες της Ευρώπης.

Οι μόνες γαλαζοαίματες που επιτρέπεται να ντύνονται στα λευκά ενώπιον του Ποντίφικα είναι: η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, η μεγάλη δούκισσα Μαρία Τερέζα του Λουξεμβούργου και η πριγκίπισσα Μαρίνα της Νάπολης.

Επίσης, το προνόμιο του λευκού έχουν και δύο βασίλισσες των οποίων οι σύζυγοι δεν βασιλεύουν πλέον: Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και η βασίλισσα Πάολα του Βελγίου.

Για αυτό τον λόγο, η βασίλισσα Καμίλα φόρεσε μαύρο φόρεμα στη συνάντηση με τον Πάπα, όπως και όταν είχε κάνει τον Απρίλιο του 2025, κατά την συνάντηση του βασιλικού ζεύγους με τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.