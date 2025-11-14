Εποχή Σοβιετικής Ένωσης στη Ρωσία - Πώς ο Πούτιν εκπαιδεύει και προετοιμάζει τα παιδιά για πόλεμο

Μια τάξη Ρώσων μαθητών της πρώτης δημοτικού στάθηκε προσοχή αυτό το φθινόπωρο, καθώς ένας στρατιώτης που είχε υπηρετήσει στο μέτωπο στην Ουκρανία επιθεώρησε τις στρατιωτικές στολές τους, όπως σημειώνει η Wall Street Journal. «Φτιάξτε τις στολές σας!» διέταξε ο στρατιωτικός. Οι μαθητές, ηλικίας 6 έως 8 ετών, έφτιαξαν τις στολές τους και στη συνέχεια, κάθισαν στα θρανία τους για μια ώρα μαθήματος ρωσικής γλώσσας.

Ασκήσεις αυτού του είδους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Κουρσκ στα σύνορα με την Ουκρανία και μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, πραγματοποιούνται σε όλη τη Ρωσία, καθώς το Κρεμλίνο επεκτείνει τη δράση του στα σχολεία της χώρας για να προετοιμάσει πιθανούς μαχητές για μελλοντικούς πολέμους.

Όλο αυτό αποτελεί μέρος μιας δραματικής μεταμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ρωσίας, η οποία επιταχύνθηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από το Κρεμλίνο το 2014, αλλά εντάθηκε ακόμη περισσότερο με την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, η στρατιωτική εκπαίδευση και τα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο έχουν ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα της Ρωσίας, ενώ ο προϋπολογισμός για τέτοια προγράμματα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς η προσοχή έχει στραφεί στις μικρότερες τάξεις.

Από την όγδοη τάξη, η εκπαίδευση στη χρήση όπλων - που κάποτε ήταν εξωσχολική δραστηριότητα - είναι πλέον υποχρεωτική. Οι έφηβοι μαθαίνουν στρατιωτική πειθαρχία, στρατιωτική ιστορία και πώς να συναρμολογούν Καλάσνικοφ και να χειρίζονται drones.

Τα ιστορικά σχολικά βιβλία που παρουσιάζουν τη Δύση ως εχθρό της Ρωσίας και την Ουκρανία ως μαριονέτα της θα κυκλοφορήσουν σύντομα για τις μικρότερες τάξεις, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Εκτός των σχολικών αιθουσών, το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει του στρατό νέων, με 1,85 εκατ. μέλη ηλικίας 8 έως 18 ετών που έχουν ενταχθεί στο σχολικό σύστημα.

Το εξώφυλλο ενός ρωσικού βιβλίου ιστορίας για την 11η τάξη, το οποίο απεικονίζει τη Δύση ως εχθρό της Ρωσίας και την Ουκρανία ως μαριονέτα της.

Το Κρεμλίνο έχει αναφέρει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να διαρκέσει χρόνια, και οι αναλυτές λένε ότι η στρατιωτική κατήχηση έχει ως στόχο, εν μέρει, να αναθρέψει μια γενιά πατριωτών που αναγνωρίζουν το ρωσικό κράτος ως την ανώτατη αρχή και θα ανταποκριθούν χωρίς αμφιβολία σε μια μελλοντική κλήση για πόλεμο.

«Αν πάρεις παιδιά σχολικής ηλικίας και τα κατηχήσεις σωστά, τότε θα γίνουν φθηνότεροι και πιο αποτελεσματικοί στρατιώτες για κάθε είδους πόλεμο που μπορεί να σχεδιάσεις στο μέλλον», δήλωσε η πολιτικός επιστήμονας Ekaterina Schulmann, περιγράφοντας τη λογική του Κρεμλίνου.

Κλειδί για την εκστρατεία είναι η συμμετοχή εν ενεργεία στρατιωτών, οι οποίοι τώρα διδάσκουν στους μαθητές πώς να χειρίζονται όπλα και να πολεμούν για αυτοάμυνα. Οι στρατιώτες περπάτησαν χέρι-χέρι στην αρχή του σχολικού έτους με μαθητές των οποίων οι πατέρες είχαν πέσει στη μάχη.

«Οι πόλεμοι δεν κερδίζονται από στρατηγούς, αλλά από δασκάλους», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον Δεκέμβριο του 2023, καλώντας τους στρατιώτες να εισέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας της Ρωσίας. Ένα κρατικό πρόγραμμα επιταχύνει πλέον τις αιτήσεις τους για διδασκαλία.

Για τον Πούτιν, η αναθεώρηση του ρωσικού εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό την προώθηση του πατριωτισμού και της στρατιωτικής θητείας ήταν μια μακροχρόνια φιλοδοξία. Αφού ανέλαβε την εξουσία το 2000, ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια της ενότητας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και δήλωσε ότι η χαλαρή πολιτική για τη νεολαία οδηγούσε στον εκμαυλισμό των νέων.

Ο Πούτιν ήταν ένα από τα εκατομμύρια σοβιετικά σχολιαρόπαιδα που εντάχθηκαν στα κινήματα νεολαίας Pioneer και Komsomol, τα οποία δίδασκαν την αφοσίωση στα κομμουνιστικά ιδεώδη. Ως πρόεδρος, αναβίωσε και αναζωογόνησε ένα δίκτυο νεανικών συλλόγων με σκοπό την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς στρατιωτικοποιημένων πατριωτών.

Η κυβέρνησή του, τονίζει η WSJ, αύξησε επίσης τη χρηματοδότηση για τη λεγόμενη πατριωτική εκπαίδευση, η οποία επικεντρώνεται στη διδασκαλία βασικών στρατιωτικών δεξιοτήτων και στο αφήγμα που εξωραΐζει το παρελθόν της Ρωσίας.

Το 2015, πολλές από τις νεανικές λέσχες συγχωνεύτηκαν στον Νεανικό Στρατό του Υπουργείου Άμυνας, με στρατιωτικού τύπου στολές και κόκκινα μπερέ. Τα μέλη του φρουρούν σε ιστορικές τελετές και παρακολουθούν τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις.

Ο Πούτιν παραχώρησε επίσης τον έλεγχο εκπαιδευτικού συστήματος στην κυβέρνηση, στοχεύοντας τα σχολεία που δίδασκαν διαφορετικές ερμηνείες του ρωσικού παρελθόντος. Υποστήριξε ότι η διαμάχη με τη Δύση για την ψυχή της Ρωσίας ήταν εξίσου σφοδρή με τον αγώνα για τους φυσικούς πόρους.

«Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για να προετοιμάσει τα παιδιά ιδεολογικά, ψυχολογικά και, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, από την άποψη των βασικών στρατιωτικών δεξιοτήτων, για τον πόλεμο», δήλωσε ο Ian Garner, λέκτορας και συγγραφέας ενός βιβλίου για τη νεολαία της Ρωσίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα, τα ρωσικά σχολεία ξεκινούν πλέον την εβδομάδα με ένα μάθημα διάρκειας μίας ώρας με τίτλο «Συζητήσεις για σημαντικά θέματα», το οποίο έχει ως στόχο τη διάδοση των συντηρητικών ρωσικών αξιών στα παιδιά. Το διδακτικό υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας, σύμφωνα με ένα αντίγραφο που δημοσιεύθηκε στα ρωσικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δηλώνει: «Ζωή σημαίνει να υπηρετείς την πατρίδα σου».

Από το 2024, ένα νέο μάθημα με τίτλο «Βασικές αρχές ασφάλειας και άμυνας της πατρίδας» περιλαμβάνει εκπαίδευση στη χρήση του Καλάσνικοφ, του πολυβόλου RPK, του αντιαρματικού εκτοξευτή RPG και του τουφεκιού ελεύθερου σκοπευτή Dragunov, καθώς και διαλέξεις σχετικά με ψυχολογικές επιχειρήσεις και «ενότητα διοίκησης», σύμφωνα με έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών για εκπαιδευτικούς.

Τα μαθήματα ιστορίας βασίζονται σε σχολικά βιβλία που συντάχθηκαν από τον Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ρωσίας για την Ουκρανία. Η έκδοση για την 11η τάξη περιγράφει την Ουκρανία ως ένα υπερεθνικιστικό κράτος και ισχυρίζεται, χωρίς αποδείξεις, ότι οι ΗΠΑ άνοιξαν μυστικά βιολογικά εργαστήρια στο ουκρανικό έδαφος κατά την περίοδο πριν τον πόλεμο. Αναφέρει ότι το Κίεβο εργαζόταν για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων ενόψει μιας επίθεσης κατά της Ρωσίας, με την πλήρη υποστήριξη του ΝΑΤΟ.

«Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος του πολιτισμού», αναφέρει το βιβλίο, σύμφωνα με αντίγραφα που έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπους που συνδέονται με το ρωσικό κράτος. «Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο».

Η χρηματοδότηση για την «πατριωτική εκπαίδευση» αυξήθηκε από 3,5 δισ. ρούβλια, που ισοδυναμούν με 42 εκατ. δολάρια, το 2021 σε περισσότερα από 50 δισ. ρούβλια, σχεδόν 600 εκατ. δολάρια, το 2024, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Φέτος, άλλα τέσσερα δισ. ρούβλια διατέθηκαν για τον εξοπλισμό 23.000 σχολείων με Καλάσνικοφ, χειροβομβίδες και κιτ drone.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται επίσης στα κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας, όπου οι αρχές έχουν κατασχέσει και καταστρέψει βιβλία στην ουκρανική γλώσσα, ενώ οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η εθνική ιστορία της Ουκρανίας έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα σπουδών. Οι γονείς που συνδέουν τα παιδιά τους σε διαδικτυακά μαθήματα που διδάσκονται σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας κινδυνεύουν να συλληφθούν για αυτό.

Εκτός της τάξης, δημόσια πρόσωπα διαδίδουν ένα μήνυμα θυσίας και δέσμευσης για την υπεράσπιση της Ρωσίας. «Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για την ειρήνη, αλλά για τον πόλεμο, και οι Ρώσοι για τη νίκη», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, τηλεοπτικός παρουσιαστής και στενός συνεργάτης του Πούτιν, σε μια συγκέντρωση νέων στη Μόσχα το περασμένο φθινόπωρο.

Αυτό έχει αντίκτυπο σε χιλιάδες παιδιά της Ρωσίας που έχουν χάσει συγγενείς στην Ουκρανία. Οι αρχές έχουν μετονομάσει σχολεία προς τιμήν των ανδρών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Οι αίθουσες διδασκαλίας συχνά περιέχουν «γραφεία ηρώων» διακοσμημένα με πορτρέτα όσων έχουν πεθάνει στον πόλεμο.

Ωστόσο, προσθέτει η WSJ, η πιο αμφιλεγόμενη αλλαγή ήταν η εισαγωγή στρατιωτικής ηθικής στο επίκεντρο των σχολικών ιαθουσών.

Για ορισμένους, η εντατική προετοιμασία για τη στρατιωτική θητεία ξεκινά από το νηπιαγωγείο, όπου τα μαθήματα περιλαμβάνουν σωματικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται με στολές στρατιωτικού τύπου. Οι γονείς ορισμένων μαθητών της πρώτης τάξης έχουν ήδη αποφασίσει σε ποιο στρατιωτικό πανεπιστήμιο θέλουν να φοιτήσουν τα παιδιά τους και έχουν προσδοκίες για το πού θα υπηρετήσουν τελικά, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τις στρατιωτικές ασκήσεις στο σχολείο του Κουρσκ αυτό το φθινόπωρο, ο στρατιωτικός που έγινε δάσκαλος Αντρέι Απουρίν είπε ότι είχε πολύ δουλειά για να φέρει τους μαθητές στο επιθυμητό επίπεδο. «Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε πριν πετύχουμε πλήρη πειθαρχία», είπε ο 22χρονος.

Πολλοί γονείς υποστηρίζουν την αλλαγή. Αλλά άλλοι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης, προειδοποιούν ότι η κατήχηση ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει μια γενιά εθνικιστών που δεν αμφισβητεί τίποτα και θα υποστηρίζει σθεναρά τους πολέμους.

«Όταν σε ένα παιδί δίνουν ένα τουφέκι και του λένε ότι «ο Πούτιν είναι το καμάρι μας» και ότι στην Ουκρανία ζουν εχθροί που θέλουν να μας καταστρέψουν, δεν έχει την κριτική σκέψη να πει: «Όχι, περιμένετε, δεν είναι έτσι», δήλωσε ο Ντίμα Ζίτσερ, Ρώσος εμπειρογνώμονας στον τομέα της εκπαίδευσης που ζει στο εξωτερικό.

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί που αρνήθηκαν να διδάξουν το στρταιωτικό πρόγραμμα σπουδών βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις. Τον Ιούνιο, δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε τη δασκάλα Ναταλία Ταρανουσένκο σε επτά χρόνια φυλάκιση επειδή μίλησε στους μαθητές της για τις φρικαλεότητες που διέπραξαν οι ρωσικές δυνάμεις. Όταν εκδόθηκε η απόφαση, η Ταρανουσένκο είχε ήδη εγκαταλείψει τη χώρα.

