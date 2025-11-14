Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, για να καθαρίσουν την περιοχή και να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Αφοί ειδικές μονάδες του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας συνέβαλαν σημαντικά στην ήττα του εχθρού, τώρα Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες έχουν έρθει στο έδαφος του Κουρσκ», επεσήμανε η Krasnaya Zvezda, η επίσημη εφημερίδα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

🇷🇺🇰🇵 North Korean deminers are participating in the demining of the Kursk area after training in Russia. pic.twitter.com/YcZlt6Hpws — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) November 14, 2025

Εκπαιδευμένοι σε ρωσικά κέντρα για στρατιωτικούς μηχανικούς, οι Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, με τη συνδρομή ρομπότ έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν «εκατοντάδες» νάρκες, οβίδες και εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εφημερίδα δημοσιεύει επίσης φωτογραφίες των Βορειοκορεατών ναρκοσυλλεκτών επί το έργον.

@Krasnaya Zvezda

@Krasnaya Zvezda

Στα τέλη Ιουνίου η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ θα στείλει πολλές χιλιάδες ναρκοσυλλέκτες και τεχνικούς του στρατού της περιφέρειας Κουρσκ.

Στις αρχές Νοεμβρίου η Νότια Κορέα, επικαλούμενη τις υπηρεσίες Πληροφοριών, ανέφερε ότι περίπου 5.000 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έχουν σταλεί στη Ρωσία από τον Σεπτέμβριο για τον σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με την Krasnaya Zvezda, οι Βορειοκορεάτης ναρκοσυλλέκτες είναι εξοπλισμένοι με «αναβαθμισμένες ρωσικές προστατευτικές στολές OVR-2-02», οι οποίες φέρεται να ζυγίζουν 15 κιλά και διαθέτουν συστήματα επικοινωνίας ήχου/βίντεο και ψύξης, προστασία ακοής, μαχαίρι και φτυάρι, μη μαγνητικό ανιχνευτή, φακούς και πινακίδες σήμανσης διέλευσης.

Η Ρωσία τους έχει προμηθεύσει επίσης ειδικά παπούτσια που παρέχουν «προστασία από μικρές νάρκες κατά προσωπικού».

Η Βόρεια Κορέα έχει συμμετάσχει ενεργά στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, προσφέροντας στη Μόσχα στρατεύματα για να απωθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ.

Οι δύο χώρες συνδέονται με μια αμυντική συμφωνία, η οποία υπεγράφη το 2024 με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα.

Πηγή: skai.gr

