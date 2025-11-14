Η καταιγίδα Claudia «χτυπά» Αγγλία και Ουαλία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σφοδρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις φέρνει η καταιγίδα Claudia σε πολλές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας σήμερα, με τις αρχές να προετοιμάζονται για πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η καταιγίδα, η οποία ονομάστηκε από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, έχει ήδη προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι βρετανικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για διαταραχές στις μετακινήσεις (οδικές και σιδηροδρομικές), πιθανότητα διακοπών ρεύματος καθώς και πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσίας της χώρας αναφέρει: «Η καταιγίδα Claudia θα φέρει πολύ βαριά βροχόπτωση σε μια μεγάλη έκταση της κεντρικής και νότιας Αγγλίας και της Ουαλίας από την Παρασκευή έως το Σάββατο. Αυτή η βροχή θα αποκτήσει χαρακτηριστικά βραδείας κίνησης και ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να δουν ακόμα και τη βροχόπτωση ενός μήνα μέσα σε 24 ώρες».



Storm Claudia has arrived and a yellow rain warning is now in force across much of central/southern England and Wales ⚠️



Take care if you are about to travel as flooding and disruption are possible



Amber warnings will also come into force later today as the rain turns heavier pic.twitter.com/j3utsv1Ri8 — Met Office (@metoffice) November 14, 2025

Πηγή: skai.gr

