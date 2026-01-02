Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια βαθύτερη ματιά στην περιβαλλοντική φιλοσοφία του βασιλιά Καρόλου Γ' φιλοδοξεί να ρίξει ένα νέο ντοκιμαντέρ το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα στην πλατφόρμα Prime Video.

Με τίτλο «Finding Harmony: A King’s Vision» (Αναζητώντας την Αρμονία: Το Όραμα ενός Βασιλιά), η ταινία αποτελεί προϊόν συνεργασίας με το King’s Foundation και φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Στο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Βρετανός μονάρχης τοποθετείται με αμεσότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε η ίδια η φύση. Είμαστε κομμάτι της, όχι κάτι ξεχωριστό από αυτήν».

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο αφηγείται η βραβευμένη ηθοποιός Κέιτ Γουίνσλετ, δεν περιορίζεται στο παρόν. Μέσα από αρχειακό υλικό, ο βασιλιάς παρακολουθείται να συζητά για την «αρμονία μεταξύ της ανθρωπότητας, της φύσης και του περιβάλλοντος», ξετυλίγοντας το νήμα της δράσης του από την εποχή που ήταν ακόμη Πρίγκιπας της Ουαλίας.

Καταγράφεται το χρονικό της περιβαλλοντικής του ευαισθητοποίησης, αλλά και η έντονη αμφισβήτηση που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Εστιάζει στην επιμονή του να προωθήσει τη βιολογική καλλιέργεια και να υπερασπιστεί τα επιστημονικά δεδομένα που προειδοποιούσαν για την απώλεια της βιοποικιλότητας, την αποψίλωση των δασών και την κλιματική αλλαγή, πολύ πριν τα ζητήματα αυτά κυριαρχήσουν στον παγκόσμιο διάλογο.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις ηπείρους. Στόχος της παραγωγής είναι να τεκμηριώσει την ανησυχητική παρακμή της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο και να αναδείξει το πώς οι επιπτώσεις αυτής της καταστροφής γίνονται πλέον αδύνατον να αγνοηθούν. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να προσφέρει ένα αισιόδοξο όραμα για το μέλλον, προτείνοντας λύσεις που βασίζονται στην αποκατάσταση της ισορροπίας στον πλανήτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.