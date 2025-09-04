Η Άγκυρα διαψεύδει την παραβίαση του FIR Αθηνών και ισχυρίζεται ότι «η Ελλάδα κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο»

Η Τουρκία διαψεύδει τις αναφορές για παραβίαση του FIR Αθηνών ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι η Αθήνα είναι αυτή που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο, ισχυριζόμενη ότι «το αεροσκάφος επιτήρησής μας ήταν άοπλο και οι Έλληνες έστειλαν δύο οπλισμένα F-16.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ισχυρίζονται ότι «επί χρόνια, πτήσεις θαλάσσιας περιπολίας διεξάγονται από αεροσκάφη της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης και της δημιουργίας ενός καθορισμένου θαλάσσιου τοπίου. Αυτές οι πτήσεις διεξάγονται στο εθνικό πλαίσιο όσο και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Την ημέρα του εν λόγω περιστατικού, όπως πάντα, το τουρκικό αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-72, που επιχειρούσε ως πτήση του ΝΑΤΟ (Associated Support), εκτέλεσε την αποστολή του, εν γνώσει τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των ελληνικών αρχών. Όμως, η Ελλάδα, σε αυτό το άοπλο αεροσκάφος αντέδρασε με δύο οπλισμένα αεροσκάφη F-16 από το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη».

Ακόμη, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι «εκτός από αυτήν την αντίδραση, παραβιάστηκε η ασφάλεια πτήσης του Αόπλου Αεροσκάφους Ναυτικής Περιπολίας μας, θέτοντας το αεροσκάφος μας σε επικίνδυνη κατάσταση. Σε απάντηση σε αυτή την κατάσταση, το αεροσκάφος Ταχείας Αντίδρασης της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας μας διατήρησε την ψυχραιμία του και την απαραίτητη απόσταση μεταξύ των αεροσκαφών για την αποφυγή τυχόν απρόβλεπτων περιστατικών».

Παράλληλα, οι πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ σημειώνουν ότι μετά το περιστατικό, ενημερώθηκαν οι αρχές του ΝΑΤΟ.

«Αυτό το περιστατικό θεωρείται ένα νέο παράδειγμα των πρόσφατων αυξανόμενων βημάτων της Ελλάδας που αυξάνουν την ένταση, τόσο λεκτικά όσο και επί τόπου, και είναι αντίθετο με το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών του 2023 που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε τη συμφιλιωτική και εποικοδομητική μας προσέγγιση. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το θετικό κλίμα στην περιοχή μας και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγουν οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

