Πιθανή συνάντηση Βασιλιά Καρόλου - Πρίγκιπα Χάρι τον Σεπτέμβριο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Βασιλιά Κάρολο για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror.

Ο Χάρι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παραστεί στα βραβεία WellChild, μια φιλανθρωπική εκδήλωση που στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Την ίδια περίοδο, ο Βασιλιάς Κάρολος θα βρίσκεται στη χώρα, καθώς δεν έχει προγραμματίσει κάποιο επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, γεγονός που δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για την πολυαναμενόμενη συνάντηση πατέρα και γιου, την πρώτη μετά τον Φεβρουάριο του 2024.

Μια πηγή από τις ΗΠΑ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα: «Είναι σαφές ότι υπάρχει πλέον αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Κανείς δεν προσποιείται ότι τα ευρύτερα οικογενειακά ζητήματα έχουν επιλυθεί, αλλά αυτό αφορά την αρχή με τον Κάρολο και τον Χάρι».

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, υπάρχει μια γνήσια αίσθηση ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή. Η ομάδα του Πρίγκιπα Χάρι και το Παλάτι έχουν ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας και υπάρχει μεγάλη ελπίδα ότι πατέρας και γιος θα ιδωθούν όταν ο Δούκας επιστρέψει στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο. Όσο για τον Χάρι και τον Γουίλιαμ, ωστόσο, κάθε πιθανότητα συμφιλίωσης μεταξύ τους έχει απορριφθεί κατηγορηματικά», συνέχισε η ίδια πηγή.

Παρά την πιθανή συνάντηση, θεωρείται βέβαιο ότι η σύζυγος του Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, θα παραμείνει στην Καλιφόρνια με τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, και δεν θα συνοδεύσει το σύζυγό της στο ταξίδι του στη βρετανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.