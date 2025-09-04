Reuters: Ο Ζελένσκι θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Γουίτκοφ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στο Παρίσι την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση του ζητήματος.

