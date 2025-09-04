Reuters: Ο Ζελένσκι θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Γουίτκοφ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στο Παρίσι την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγή με γνώση του ζητήματος.
- Βατικανό: Ο 15χρονος Κάρλο Ακούτις γίνεται ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας της γενιάς των millennials
- Γκλόρια: Το κίτρινο τραμ, σήμα κατατεθέν της Λισαβόνας, που βάφτηκε κόκκινο
- Σοβαρό τροχαίο με διώροφο λεωφορείο έξω από τον σταθμό Victoria του Λονδίνου - 17 τραυματίες (Φωτογραφίες και βίντεο)
