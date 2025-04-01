Φέζερ: Αύξηση επαναπατρισμών και μείωση αιτήσεων ασύλου στη Γερμανία κατά τη θητεία της

Σημαντική αύξηση των περιπτώσεων επαναπατρισμού μεταναστών, απόρριψης στα σύνορα και ταυτόχρονα αφίξεων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων ζητά κατάργηση του δικαιώματος ασύλου και «ριζική» αλλαγή πορείας στο μεταναστευτικό.

Εν μέσω διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ (SPD) έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τον απολογισμό της απερχόμενης κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου της, από την έναρξη των συνοριακών ελέγχων στις 16 Οκτωβρίου 2023 με την Πολωνία, την Τσεχία, την Ελβετία και την Αυστρία και από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024 σε όλα τα χερσαία σύνορα, έχουν αποτραπεί 86.000 παράνομες είσοδοι στη Γερμανία, έχουν συλληφθεί 2.000 διακινητές και 50.000 άτομα έχουν απορριφθεί στα σύνορα. Την ίδια ώρα, από το 2021 έως σήμερα έχει αυξηθεί κατά 77% ο αριθμός αφίξεων εξειδικευμένων εργαζόμενων, ενώ έχει μειωθεί κατά 50% ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν καθεστώς ασύλου και έχουν αυξηθεί κατά 55% οι επαναπατρισμοί μεταναστών. Επιπλέον, στα μαθήματα ενσωμάτωσης συμμετέχουν κατά 2,5 φορές περισσότερα άτομα από ό,τι πριν από το 2021.

Ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου μειώνεται επίσης σημαντικά: από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους υπεβλήθησαν 32.671 αιτήσεις, όταν κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2024 οι αιτήσεις ήταν 213.000 και το 2023 324.636.

Οι περισσότεροι πρόσφυγες προέρχονται τα τελευταία χρόνια από την Ουκρανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Φεβρουάριο του 2025 ο αριθμός τους έφθανε τους 1.252.954, με το 58% εξ αυτών να είναι γυναίκες.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) Χανς-Έκαρντ Ζόμερ τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος του ασύλου και υποστήριξε ότι η Γερμανία χρειάζεται «ριζική» αλλαγή πορείας στο μεταναστευτικό, ενώ επέκρινε το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου ως «κυνικό»: «προσελκύει κυρίως νεαρούς άνδρες, ενώ γυναίκες, ασθενείς και οικογένειες έχουν λιγότερες πιθανότητες να φθάσουν στην Ευρώπη», σημείωσε και αντιπρότεινε την εφαρμογή ενός συστήματος υποδοχής το οποίο θα λαμβάνει υπ' όψιν την ικανότητα για ενσωμάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, ο κ. Ζόμερ ζήτησε όσοι εισέρχονται παράνομα στη Γερμανία να χάνουν κάθε δικαίωμα παραμονής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

