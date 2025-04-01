Αγγλία: Aστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα στον σταθμό του Μίλτον Κινς

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μίλτον Κινς του Μπάκιγχαμσαϊρ, όταν ένοπλος άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στον πολυσύχναστο συγκοινωνιακό κόμβο στις 12:55, ύστερα από αναφορές για άνδρα ο οποίος κουβαλούσε όπλο.
Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν επί 50 λεπτά να τον επαναφέρουν, χωρίς επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο στις 13:44.
⚠ INCIDENT ⚠
Officers from Thames Valley Police and British Transport Police were called to reports of a man carrying a firearm at Milton Keynes railway station, Elder Gate, at 12.55pm today.
Armed officers from Thames Valley Police responded and challenged the man. pic.twitter.com/IvDwF1zlAN
Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό, ενώ η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε προσωρινά. «Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις μπορέσουμε», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
BREAKING: A man has died following a shooting incident in Milton Keynes railway station.
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/uJqk5gGHpY
