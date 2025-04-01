Λογαριασμός
Αγγλία: Aστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα στον σταθμό του Μίλτον Κινς

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό, ενώ η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε προσωρινά 

Λονδίνο

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μίλτον Κινς του Μπάκιγχαμσαϊρ, όταν ένοπλος άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στον πολυσύχναστο συγκοινωνιακό κόμβο στις 12:55, ύστερα από αναφορές για άνδρα ο οποίος κουβαλούσε όπλο.

Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν επί 50 λεπτά να τον επαναφέρουν, χωρίς επιτυχία. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο στις 13:44.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό, ενώ η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε προσωρινά. «Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις μπορέσουμε», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αγγλία Νεκρός ένοπλος
