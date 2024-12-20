Κληθείς να σχολιάσει τη στήριξη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Ίλον Μασκ προς την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς τόνισε πριν από λίγο ότι υπάρχει ελευθερία γνώμης, η οποία ισχύει βεβαίως και για τους δισεκατομμυριούχους, ακόμη και αν κάνουν λάθος.

«Έχουμε ελευθερία γνώμης. Και η ελευθερία γνώμης ισχύει επίσης και για πολυδισεκατομμυριούχους. Ελευθερία γνώμης σημαίνει ακόμη και ότι επιτρέπεται να πει κανείς και πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά και δεν περιέχουν καλές πολιτικές συμβουλές. Υπάρχει ελευθερία γνώμης. Και επιτρέπεται να εκφράζει τη γνώμη του και κάποιος που είναι δισεκατομμυριούχος και έχει στην ιδιοκτησία του έναν μιντιακό όμιλο. Αλλά τα δημοκρατικά κόμματα της Γερμανίας το βλέπουν διαφορετικά. Και θα επιτρέψω στον εαυτό μου να οικειοποιηθεί τις απόψεις των κομμάτων του δημοκρατικού συνταγματικού τόξου, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) και των Πρασίνων. Η ετυμηγορία όμως δεν μπορεί να είναι τόσο ζυγισμένη, όσο μεγάλη είναι η οικονομική επιτυχία της επιχείρησης», τόνισε ο κ. Σολτς.

Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ νωρίτερα σήμερα, «μόνο η AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία», έχει προκαλέσει όμως εντονότερες αντιδράσεις από άλλους πολιτικούς. Ο αρχηγός του FDP Κρίστιαν Λίντνερ απάντησε στην ανάρτηση του Ίλον Μασκ στο «Χ», τονίζοντας ότι η AfD αντιτίθεται στην ελευθερία και στις επιχειρήσεις και είναι ακροδεξιό κόμμα. «Μην βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα από μακριά. Να συναντηθούμε και να σας δείξω τι αντιπροσωπεύει το FDP», πρόσθεσε ο κ. Λίντνερ.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ δήλωσε στην BILD ότι θεωρεί ανησυχητικό το πώς χρησιμοποιεί ο Ίλον Μασκ το «Χ», ενώ ο ίδιος είναι περίπου μέλος της κυβέρνησης Τραμπ. «Πρέπει να παρακολουθήσουμε με προσοχή την ανάμιξη του κ. Μασκ στον προεκλογικό αγώνα μας», πρόσθεσε ο κ. Λάουτερμπαχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

