Ο «άγιος Λουίτζι του διαδικτύου» είναι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Ενώ η θανατική ποινή έχει τεθεί εκτός νόμου στη Νέα Υόρκη εδώ και δεκαετίες, οι ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του Mangione, θα μπορούσαν να οδηγήσουν εκεί

Luigi

Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή, είναι ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο φερόμενος δολοφόνος του CEO της UnitedHealth, μετά την απαγγελία ομοσπονδιακών  κατηγοριών στο Μανχάταν.

Ο φερόμενος δολοφόνος του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Brian Thompson, κατηγορήθηκε την Πέμπτη για ομοσπονδιακά εγκλήματα φόνου, καταδίωξης και παραβίασης όπλων.

Ενώ η θανατική ποινή έχει τεθεί εκτός νόμου στη Νέα Υόρκη εδώ και δεκαετίες, οι ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του Mangione, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατική ποινή αν και οι εισαγγελείς δεν έχουν πει εάν θα την επιδιώξουν στην υπόθεση. 

Luigi Mangione

Η είδηση ​​ότι ο Μαντζιόνε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή έχει αυξήσει το γόητρο του Λουίτζι Μαντζιόνε, με τους ανθρώπους να δημοσιεύουν έργα θαυμαστών που τον απεικονίζουν ως θρησκευτική φιγούρα. Μία από αυτές τις εικόνες μάλιστα δημοσιεύτηκε κοντά στη σκηνή της δολοφονίας του Thompson.

