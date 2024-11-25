Βαρκελώνη: «Όχι» στα ενοίκια που… πετούν

Το πρόβλημα της στέγασης είναι πλέον αποδεδειγμένα το σημαντικότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε χώρες όπως η Ελλάδα η κοινωνία δείχνει να το αντιμετωπίζει μάλλον μοιρολατρικά. Αλλού όμως οι πολίτες ξεσηκώνονται και απαιτούν λύσεις τώρα από τους πολιτικούς. Το παράδειγμα των Ισπανών είναι χαρακτηριστικό. Η χώρα αγωνίζεται να ισορροπήσει μεταξύ της έξαρσης του τουρισμού, βασικού μοχλού της οικονομίας της, και της αντιμετώπισης των αναγκών των πολιτών για τα απρόσιτα υψηλά ενοίκια, λόγω της στροφής των ιδιοκτητών σε πιο επικερδείς, βραχυπρόθεσμες τουριστικές ενοικιάσεις. Οι αντιδράσεις πυκνώνουν.



«Η στέγαση είναι δικαίωμα, αλλά εδώ η ενοικίαση ενός διαμερίσματος για ένα νέο, για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητος είναι αδύνατη. Τα ενοίκια ξεπερνούν τον κατώτατο μισθό για πολύ μικρούς και επισφαλείς χώρους» επισημαίνει η 57χρονη Νούρια.

Η κοινωνία οργανώνεται και απαιτείΤο Σάββατο ήταν λοιπόν η σειρά της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον 22.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο κέντρο της καταλανικής πρωτεύουσας. Στις συγκεντρώσεις και πορείες κυριάρχησε η νεολαία, που δείχνει αποφασισμένη να μην το βάλει κάτω, όπως τονίζει η Κάρμε, εκπρόσωπος μιας οργάνωσης, που έχει συσταθεί για αυτόν ακριβώς το λόγο.«Ξοδεύουμε το μισό μισθό μας στο ενοίκιο. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι τιμές έχουν διπλασιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε 8 ώρες την ημέρα και τις 4 ώρες δουλεύουμε μόνο για τον ιδιοκτήτη μας. Αυτό πρέπει να σταματήσει! Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους πολιτικούς να πάρουν αυστηρά μέτρα και δεν το κάνουν, γι' αυτό λέμε σήμερα, τέλος. Αν δεν μειώσουν την τιμή του ενοικίου, θα το κάνουμε εμείς!».Ένα κέντρο της πόλης χωρίς κατοίκους;Στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με στοιχεία της Καταλανικής Υπηρεσίας Στέγασης η τιμή των μισθώσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν σχεδόν 70% υψηλότερη από ό,τι την ίδια περίοδο του 2014. Πριν από δέκα χρόνια, το μέσο ενοίκιο ήταν 668 ευρώ το μήνα, αλλά αυξήθηκε σε 1.132 ευρώ μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.«Οι τιμές είναι πραγματικά καταχρηστικές στο κέντρο της Βαρκελώνης. Δεν μπορείτε να τις πληρώσετε με το μισθό ενός εργαζόμενου. Διώχνουν τον κόσμο από τη Βαρκελώνη» τονίζει ο Τζόσουα εργαζόμενος στον τομέα της πληροφορικής, με ένα σχετικά καλό μισθό.Η κατάσταση είναι κυριολεκτικά εκρηκτική, αλλά η πολιτική μοιάζει να έχει παραλύσει. Όμως και οι διαμαρτυρίες δεν κοπάζουν, Ανάλογες εκδηλώσεις και πορείες έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας και ειδικά στις πιο τουριστικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Ίσως κάποια στιγμή το παράδειγμα των Ισπανών ακολουθήσουν και άλλοι κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων, που προς το παρόν απλώς βλέπουν τα ενοίκια να… πετούν.

