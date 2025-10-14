Βάντεφουλ: «Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αποκηρύξουν την Χαμάς, αν θέλουν να έχουν καλό μέλλον»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε αργά χθες (Δευτέρα) ότι δεν συμμερίζεται πλήρως την ευφορία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τόνισε ότι είναι σημαντικό να αφοπλιστεί η Χαμάς και να την αποκηρύξουν οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι.

Το «προσωρινό τέλος» της σύγκρουσης είναι παρόλα αυτά ένα ιστορικό γεγονός και χθες ήταν μια μέρα χαράς, σημείωσε ο κ. Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για κάτι περισσότερο από μια εκεχειρία.

«Πάνω από όλα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα κράτη της περιοχής έχουν δεσμευτεί για ειρηνική συνύπαρξη. Για πρώτη φορά το Ισραήλ και οι γείτονές του ήθελαν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, ωστόσο υπήρξε μια πολύ δύσκολη διαδικασία και, αν πρόκειται αυτό να εξελιχθεί σε ειρήνη, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά και όλοι έχουμε μπροστά μας προκλήσεις», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών και τόνισε: «Είναι τώρα σημαντικό να αφοπλιστεί η Χαμάς και να μην έχει πλέον πολιτικό λόγο στο μέλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αποκηρύξουν αυτήν την οργάνωση. Εάν η τρομοκρατία συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στην Λωρίδα της Γάζας. Τώρα πρέπει να χειραφετηθούν και να αποκηρύξουν την τρομοκρατία».

Χαμάς «σημαίνει καθαρή τρομοκρατία», υπογράμμισε ο κ. Βάντεφουλ και προειδοποίησε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές για το μέλλον για όσους οδηγούνται στον ριζοσπαστισμό, ενώ έκανε λόγο για «καθήκον των Παλαιστινίων να αποστασιοποιηθούν» από αυτή την οργάνωση και να βρουν μια νέα μορφή συνεργασίας, «για να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποια στιγμή το δικό τους κράτος».

