Κλίντον: Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του «αξίζουν μεγάλη αναγνώριση» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ έχουν επαινέσει τον ρόλο του Αμερικανού Προέδρου στη συμφωνία η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Κλίντον

Ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επαινέσει τον ρόλο του Αμερικανού Προέδρου στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών αιχμαλώτων που κρατούσε η Χαμάς, λίγο πριν την άφιξή του στη Μέση Ανατολή.

Ο πρώην πρόεδρος των Δημοκρατικών, Μπιλ Κλίντον, δήλωσε ότι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του «αξίζουν μεγάλη αναγνώριση για το ότι κράτησαν όλους ενεργούς μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία».

Ο Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος ως σύμβουλος του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν για την εθνική ασφάλεια χειρίστηκε τις συνέπειες της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε στο CNN ότι «αποδίδω τα εύσημα στον Πρόεδρο Τραμπ».

Αλλά, πρόσθεσε, «το ερώτημα είναι αν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει στο μέλλον;»

