Νέο ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο - Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες

Ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Ουκρανίας, ανακοίνωσε απόψε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο με κατευθυνόμενες βόμβες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για ζημιές σε ένα κέντρο υγείας, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

The Russians just hit a hospital in Kharkiv.



In another strike, they cut off the electricity in the city in order to create genocide - mass deaths of Ukrainians in the winter without electricity and gas. pic.twitter.com/hwzBfP19w2 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) October 13, 2025

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

