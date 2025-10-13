Λογαριασμός
Νέο ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο - Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα

Χάρκοβο

Ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Ουκρανίας, ανακοίνωσε απόψε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο με κατευθυνόμενες βόμβες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για ζημιές σε ένα κέντρο υγείας, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

