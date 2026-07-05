Γ. Δημητριάδης: «Το μέλλον των media δεν είναι τα clicks, αλλά η αξιοπιστία»

Την ανάγκη τα μέσα ενημέρωσης να επενδύσουν στην αξιοπιστία, την ποιοτική δημοσιογραφία και την ουσιαστική ανάλυση, σε μια εποχή όπου η πληροφορία διακινείται παντού και σε πραγματικό χρόνο, υπογράμμισε ο CEO του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης, μιλώντας στο συνέδριο «Δημοκρατία 2030» στη Νίσυρο. Το φετινό συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΣΚΑΪ, με έμφαση στην ενοποίηση του περιεχομένου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και digital, αλλά και στην ανάπτυξη του Sport FM TV.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η τοξικότητα δεν είναι νέο φαινόμενο

Αναφερόμενος στην τοξικότητα που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο, ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ότι δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, καθώς υπήρχε πάντα. Η διαφορά σήμερα, όπως είπε, είναι ότι είναι μπροστά μας όλη την ώρα, ασχολούμαστε μαζί της συνεχώς και έτσι ανατροφοδοτείται και τη βιώνουμε πολύ περισσότερο.

Όπως εξήγησε, ο ρόλος των παραδοσιακών μέσων δεν είναι να μεταδίδουν απλώς την είδηση, αφού πλέον η πληροφορία υπάρχει παντού και κανείς δεν περιμένει το βραδινό δελτίο για να μάθει τι συμβαίνει. Αντ' αυτού, όπως τόνισε, χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση και στο ρεπορτάζ, ώστε να δίνεται καλύτερο περιεχόμενο και να ξεχωρίζει η πραγματική ενημέρωση από την απλή πληροφορία.

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ως μεγαλύτερη πρόκληση

Ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τα media είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η οποία χτίζεται μόνο μέσα από σταθερά σοβαρή δουλειά και καλούς δημοσιογράφους ικανούς να δίνουν ανάλυση και την πραγματική διάσταση των γεγονότων.

Υπογράμμισε επίσης ότι ο Όμιλος ΣΚΑΪ θα επενδύσει και στα social media, με στόχο αυτά να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της σοβαρής δημοσιογραφίας και όχι μόνο κλικς και επισκεψιμότητα.

«Γιατί στο τέλος, όταν υπάρχει κάτι σοβαρό, εκεί θα γυρίσει ο κόσμος και θα θέλει πραγματικά να ενημερωθεί και όχι απλά να ευχαριστηθεί διαβάζοντας κάτι το οποίο ο αλγόριθμος του δίνει που ήδη του αρέσει» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, όχι απειλή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση αρχείου και πληροφορίας και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, τόνισε όμως ότι παραμένει ένα εργαλείο, καθώς η στρατηγική πρέπει να καθορίζεται από τους ανθρώπους. Όπως εξήγησε, ο Όμιλος ΣΚΑΪ σκοπεύει να επενδύσει τόσο στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής του ομάδας, ώστε τα δύο να συνδυαστούν.

Η αξιοπιστία χτίζεται πολύ δύσκολα

Ερωτηθείς για το επίπεδο της ελληνικής τηλεόρασης σε σχέση με τη διεθνή σκηνή, ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στο πρόβλημα μείωσης δημοσιογραφικού προσωπικού στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, όπου οι ιδιοκτησίες δεν είναι πλέον τόσο ανεξάρτητες. Στόχος του Ομίλου, όπως είπε, είναι να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος και να στηρίξει ένα πιο niche αλλά ποιοτικό περιεχόμενο.

«Η αξιοπιστία χτίζεται πολύ δύσκολα, αλλά νομίζω ότι όταν χτιστεί, έχεις καταφέρει το πιο σημαντικό πράγμα.»

Η «επιδραστικότητα» πάνω από τα νούμερα

Αναφερόμενος στη μέτρηση της επιτυχίας ενός μέσου, υποστήριξε ότι η τηλεθέαση δεν αρκεί πλέον ως μοναδικός δείκτης. Αυτό που μετράει είναι οι εκπομπές να έχουν επιδραστικότητα, δηλαδή να θέτουν την ατζέντα. Ως παράδειγμα ανέφερε τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, καθώς και των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού, τα οποία κατάφεραν να θέσουν την πολιτική ατζέντα της περιόδου που προβλήθηκαν.

«Η αξιοπιστία θα φέρει τον κόσμο μακροπρόθεσμα»

«Προφανώς μας ενδιαφέρει ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει και τον κόσμο μακροπρόθεσμα» είπε ο κ. Δημητριάδης, προσθέτοντας: «Έχουμε χτίσει μια κουλτούρα σε αυτό και υπάρχει ένα κοινό που μας ακολουθεί. Ειδικά όταν συμβαίνουν μεγάλα γεγονότα, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, αυτό φάνηκε πάρα πολύ και στις μετρήσεις.»

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο τρόπος μέτρησης της τηλεθέασης θα πρέπει να εξελιχθεί ώστε να αποτυπώνει και την κατανάλωση περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς η πραγματική εικόνα του κοινού πλέον διαμορφώνεται σε πολλά διαφορετικά μέσα.

Ενημέρωση, αθλητικά και ψυχαγωγία

Ο CEO του Ομίλου ΣΚΑΪ αναφέρθηκε και στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η αξιοποίηση των υποδομών -συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων του Παναθηναϊκού- για την ενίσχυση τόσο της ενημέρωσης όσο και του αθλητικού περιεχομένου.

Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι η αξία της τηλεόρασης εντοπίζεται κυρίως στο ζωντανό περιεχόμενο, καθώς ο κόσμος στρέφεται στην τηλεόραση για να δει live ένα γεγονός με εικόνα, και όχι απλώς να μάθει το σκορ από τα social media. Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε, η ύπαρξη υποδομής μετάδοσης και η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του Ομίλου του επιτρέπουν να δημιουργήσει ουσιαστικά το Sport FM TV, μεταδίδοντας ζωντανά αθλητικά γεγονότα και προσφέροντας στο κοινό του, όπως είπε, «και ενημέρωση και αθλητικά».

Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση και του ψυχαγωγικού προγράμματος: «Προφανώς θα κοιτάξουμε να κάνουμε και ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα καλύτερο.»

Σχεδιασμός με ορίζοντα πενταετίας

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές κινήσεις. Όπως εξήγησε, ο Όμιλος ΣΚΑΪ κοιτάζει την επόμενη τριετία έως πενταετία, μέσα από ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ.

Σχετικά με τους «Διαλόγους της Νισύρου»

Οι «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med» δημιουργήθηκαν, διοργανώνονται και πραγματοποιούνται, από το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος – Αειφορία της Νισύρου» ΑΜΚΕ για την παραγωγή και προώθηση ιδεών και έργων με στόχο την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε μία περιοχή Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμικής Αλληλοκατανόησης και Διεθνούς Συνεργασίας.

Οι «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med» δημιουργήθηκαν, διοργανώνονται και πραγματοποιούνται, από το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος – Αειφορία της Νισύρου» ΑΜΚΕ για την παραγωγή και προώθηση ιδεών και έργων με στόχο την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε μία περιοχή Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πολιτισμικής Αλληλοκατανόησης και Διεθνούς Συνεργασίας.

‘Ενα διεθνές κέντρο ανταλλαγής απόψεων και γόνιμου διαλόγου που τροφοδοτεί σταθερά τον δημόσιο διάλογο για ζητήματα Γεωπολιτικής της Ανατολικής Μεσογείου, Ενέργειας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ακριτικής Νησιωτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαπολιτισμικότητας της Ανατολικής Μεσογείου.

Ένας θεσμός ο οποίος τελεί υπό την μόνιμη Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κ.Κ. Βαρθολομαίου, και ετησίως υπό την Αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σε αυτή την εποχή, που διακυβεύεται η βιώσιμη εξέλιξη της ανθρωπότητας, στο φυσικό της περιβάλλον, και σε μία περιοχή που αποτελεί διαχρονικά κόμβο ιστορικών δρόμων, λαμβάνουν χώρα, ετησίως, οι «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med» - ένα Forum Διαλόγων, μία σύγχρονη Δεξαμενή Σκέψης - προωθούν τον δημιουργικό «Διάλογο» για τη φυσική, ενεργειακή και πολιτιστική βιωσιμότητα.

Ως ομιλητές στους «Διαλόγους» συμμετέχουν εκπρόσωποι της Kυβέρνησης, του πολιτικού κόσμου και της Κοινωνίας των Πολιτών, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες, επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης έμπειροι δημοσιογράφοι με πολυετή παρουσία σε πανελλαδικά και ξένα Μέσα.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί, δε, σε ένα μεγάλης σημασίας γεγονός, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών (υψηλούς προσκεκλημένους και ομιλητές από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την περιοχή της Ανατ. Μεσογείου), συνδράμοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση και την εξωστρέφεια της ακριτικής Νισύρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.