Ο Παναθηναϊκός ενισχύει το ρόστερ του με την προσθήκη του Άιζακ Μπόνγκα, ενός αθλητή που ξεχωρίζει για τα φυσικά του προσόντα, την ευελιξία του και την ικανότητά του να αγωνίζεται σε περισσότερες από μία θέσεις. Ο Γερμανός φόργουορντ έρχεται για να προσθέσει βάθος, ενέργεια και λύσεις σε άμυνα και επίθεση, αποτελώντας μία σημαντική επιλογή για το ροτέισον της νέας σεζόν.

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