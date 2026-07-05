Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας η οποία έκλεισε νωρίτερα σε ένα σημείο, λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αναστάτωση προκλήθηκε λόγω μιας βαλίτσας η οποία βρισκόταν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσε στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιστατικό.

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόστηκε νωρίτερα από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας.





Πηγή: skai.gr

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