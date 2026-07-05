Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας η οποία έκλεισε νωρίτερα σε ένα σημείο, λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αναστάτωση προκλήθηκε λόγω μιας βαλίτσας η οποία βρισκόταν έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ.
Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσε στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιστατικό.
Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόστηκε νωρίτερα από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.