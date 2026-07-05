Το θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ Ιράν και Κατάρ επανεκκινήθηκε μετά από περίπου πέντε μήνες αναστολής, δήλωσε ο εμπορικός ακόλουθος του Ιράν στη Ντόχα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμπάς Αμπντολχανί ανακοίνωσε ότι οι ναυτιλιακές συνδέσεις μεταξύ του λιμανιού Νταγιέρ του Ιράν και του λιμανιού Αλ Ρουβάις του Κατάρ επανεκκινήθηκαν, μετά από συντονισμό μεταξύ της ιρανικής πρεσβείας στην Ντόχα και των αρχών του Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

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