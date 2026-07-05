Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας -Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στη Δροσιά Χαλκίδας σήμερα, λίγο πριν τις 13:30.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ από αέρος μεταβαίνουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές και εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους πλησίον της παραλίας.

Στις 13:51 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στον Μπουρνώντα Χαλκίδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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