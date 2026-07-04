Ο Τραμπ απονέμει χάρη σε 11 φυλακισμένους, οι 9 είχαν καταδικαστεί για παραβίαση της νομοθεσίας για τη ρύπανση

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη χθες Παρασκευή σε 11 φυλακισμένους, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, οι εννιά εκ των οποίων είχαν καταδικαστεί για παραβίαση της νομοθεσίας —η οποία ωστόσο έχει αλλάξει στο μεταξύ— για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, επειδή είχαν τροποποιήσει ή απενεργοποιήσει εξοπλισμό για τον έλεγχο των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων τους.

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε μέσω Truth Social στους έξι από αυτούς, υποστηρίζοντας πως υπέστησαν δικαστικό διωγμό επί των ημερών του δημοκρατικού προκατόχου του, «του κοιμήση Τζο Μπάιντεν» κατ’ αυτόν, επειδή είχαν «φτιάξει τα αυτοκίνητά τους».

Η κυβέρνηση του κ. Τραμπ ανακάλεσε τον Φεβρουάριο την επίσημη κυβερνητική παραδοχή του επιστημονικού ευρήματος ότι οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, ώστε να εξαλείψει κατόπιν τους ισχύοντες ως πρότινος κανόνες για τις εκπομπές καυσαερίων αυτοκινήτων και φορτηγών.

Ακόμη, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε επίσης χάρη στον Άνταμ Κίνταν, άλλοτε αντιπρόεδρο της επιχείρησης Staffing Advisory Group και μεγάλο δωρητή των ρεπουμπλικάνων —συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του κ. Τραμπ προσωπικά—, που είχε καταδικαστεί το 2006 να εκτίσει ποινή φυλάκισης μαζί με τον συνεταίρο του και λομπίστα Τζακ Αμπράμοφ για οικονομική απάτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα ονόματα των φυλακισμένων στους οποίους δόθηκε χάρη από τον πρόεδρο ως αυτό το στάδιο. Συνήγοροί τους ανέφεραν ποιοι είναι σε δηλώσεις τους στον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.