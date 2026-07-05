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Σε επένδυση για το μέλλον προχώρησε ο Παναθηναϊκός! Πρόσφατα ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ. Μια προσθήκη που συζητήθηκε!

Ο διεθνής χαφ με την εθνική ομάδα Ελπίδων της Αλβανίας υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 έτη! Η Πρασινη ΠΑΕ ξόδεψε 1 εκ. ευρώ για λογαριασμό του. Ο Παίκτης μπορεί να δοθεί δανεικός, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο για να ψηθεί.

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Πηγή: paopantou.gr

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