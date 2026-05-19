Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τρίτη ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Βανς ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού «προέρχονται».

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε θέσει εάν υπήρχε τέτοιο σχέδιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βλέπει «δύο επιλογές, δύο δρόμους» στις σχέσεις με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Όπως είπε, η αμερικανική κυβέρνηση έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο» μέσω των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας ότι το Ιράν φαίνεται πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία μετά τις πρόσφατες διπλωματικές επαφές.

Ο Βανς προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και «επιλογή Β», σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία» εάν αποτύχει η διπλωματία.

«Δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι «έτοιμη για όλα», αν και προτιμά μια διαπραγματευτική λύση.



Πηγή: skai.gr

