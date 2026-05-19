Τραμπ: Ίσως χρειαστεί νέο μεγάλο χτύπημα στο Ιράν - Διορία λίγων ημερών για συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συνεχίζει τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» εναντίον του Ιράν, επιχειρώντας να διατηρήσει την Τεχεράνη σε κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας, ώστε να την οδηγήσει σε υποχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων, λέγοντας ότι «ίσως χρειαστεί να δώσουμε» στο Ιράν «ένα ακόμη μεγάλο χτύπημα» προκειμένου να εξαναγκαστεί να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ σημείωσε πάντως ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επαναληφθούν οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν. «Θα το μάθετε πολύ σύντομα, αν χρειαστεί να το κάνουμε», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι απείχε «μία ώρα» από το να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων πριν αναβάλει την απόφαση, ύστερα από αιτήματα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι η Τεχεράνη «εκλιπαρεί για συμφωνία», ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «τον νταή της Μέσης Ανατολής».

Επανέλαβε ακόμη ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δηλώνοντας ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία» πως θα το χρησιμοποιούσε εναντίον άλλων χωρών της περιοχής, κυρίως του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι, παρότι ανέβαλε την επίθεση κατά του Ιράν που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, θα δώσει στην Τεχεράνη «περιορισμένο» χρονικό περιθώριο για να καταλήξει σε συμφωνία πριν προχωρήσει σε πλήγμα.

«Απείχα μία ώρα από το να πάρω την απόφαση να προχωρήσω σήμερα… Τότε μεσολαβητές επικοινώνησαν μαζί μου, είχαν ακούσει ότι είχα λάβει την απόφαση, και μου είπαν: “Κύριε, μπορείτε να μας δώσετε μερικές ακόμη ημέρες, γιατί πιστεύουμε ότι δείχνουν λογική στάση”», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Πρόσθεσε ότι θα περιμένει «δύο ή τρεις ημέρες, ίσως μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή, ίσως και μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μπορεί να περιμένει μόνο για «περιορισμένο χρονικό διάστημα», επειδή, όπως είπε, αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα στραφεί εναντίον άλλων χωρών της περιοχής, προκαλώντας ένα «πυρηνικό ολοκαύτωμα».



Πηγή: skai.gr

