Hayden Panettiere: Διάσημος ηθοποιός μου έδειξε τα γεννητικά του όργανα

Η Hayden Panettiere ισχυρίζεται ότι ένας «βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης» της έδειξε τα γεννητικά του όργανα όταν εκείνη ήταν 19 ετών.

Η 36χρονη, σήμερα, ηθοποιός του «Nashville», περιγράφει στο βιβλίο της «This Is Me: A Reckoning» ότι το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη αφού μια φίλη της την κάλεσε σε ένα πάρτι με διάσημες προσωπικότητες στο διαμέρισμά της στην Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρει, στο πάρτι βρίσκονταν μόνο εκείνη, η φίλη της και «μια μικρή ομάδα αντρών που μιλούσαν, έπιναν και κάπνιζαν μαριχουάνα». Θυμάται ότι ένιωσε αμέσως άβολα.

«Αυτοί οι άντρες έδειχναν υπερβολικά άνετοι μεταξύ τους, σαν να γνώριζαν κάτι που εγώ δεν ήξερα», γράφει.

Συνεχίζει λέγοντας ότι περίπου μισή ώρα αργότερα, ενώ ετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει τη φίλη της, ο βραβευμένος με Όσκαρ άντρας την πλησίασε.

Της ευχήθηκε καληνύχτα και την προειδοποίησε να «προσέχει όταν φύγει γιατί κάποιος πέταξε την τσίχλα του κάπου και κόλλησε στο παντελόνι μου», προτρέποντάς τη να κοιτάξει κάτω.

«Κοίταξα κάτω και τραβήχτηκα πίσω», γράφει. «Τα γεννητικά όργανα αυτού του ιδιαίτερα σεβαστού και βραβευμένου ηθοποιού κρέμονταν έξω από το ανοιχτό φερμουάρ του παντελονιού του.

Οι άντρες στο Χόλιγουντ ήταν πάντα ευγενικοί και μου συμπεριφέρονταν με σεβασμό. Μπορεί να υπήρχε κανένα φιλί στα χείλη εδώ κι εκεί ή κάποιο ακατάλληλο σχόλιο, αλλά ποτέ δεν είχε ξεπεραστεί κάποιο όριο.»

Προσθέτει ότι το περιστατικό «δεν την τραυμάτισε», αλλά την άφησε «σοκαρισμένη».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, η πρωταγωνίστρια περιγράφει τη βίαιη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της Brian Hickerson, η οποία σημαδεύτηκε από πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και συλλήψεις.

Η Panettiere μιλά επίσης ανοιχτά για τη σχέση της με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Heroes», Milo Ventimiglia, με τον οποίο είχε δεσμό όταν εκείνη ήταν 18 και εκείνος 29 ετών.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι είναι bisexual και γράφει για τη δύσκολη σχέση της με την μητέρα της, Lesley Vogel.

Πηγή: skai.gr

