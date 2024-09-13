Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε μαζικές απελάσεις μεταναστών από την Αϊτή στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε αυτήν την κοινότητα.

«Θα κάνουμε μεγάλες απελάσεις στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο θέρετρο γκολφ στο Λος Άντζελες.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ συνέχισε τις επιθέσεις του στους μετανάστες, αφού είχε προβεί σε υποτιμητικά σχόλια στη διάρκεια του ντιμπέιτ το βράδυ της Τρίτης με την Καμάλα Χάρις .

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η κοινότητα της Αϊτής έτρωγε κατοικίδια, προκαλώντας την οργή του Μπάιντεν, ο οποίος σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της αριστείας των Μαύρων, ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στη γραμματέα τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ, ως περήφανη Αϊτινή Αμερικανίδα.

"Μια κοινότητα που δέχεται επίθεση στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Είναι απλά λάθος. Δεν υπάρχει θέση για αυτά στην Αμερική. Αυτό πρέπει να σταματήσει - αυτό που κάνει. Πρέπει να σταματήσει", είπε ο Μπάιντεν.

Οι ηγέτες της κοινότητας της Αϊτής στις Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι οι δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και να προκαλέσουν περαιτέρω εντάσεις στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, όπου χιλιάδες πρόσφατες αφίξεις από την Αϊτή ενίσχυσαν την τοπική οικονομία.

Τα σχόλια του Τραμπ ότι «τρώνε τα σκυλιά, τρώνε τις γάτες» κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν τα τελευταία σε μια μακρά λίστα ψευδών ισχυρισμών για μετανάστες που καθόρισαν την πολιτική του καριέρα, αναφέρει το Reuters. Παρόμοιο ψευδή ισχυρισμόέκανε και ο αντιπρόεδρός του, γερουσιαστής Τζ. Ντ. Βανς για το Οχάιο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.