Τριάντα τέσσερις Ιρανές κρατούμενες ξεκίνησαν απεργία πείνας για να «τιμήσουν» τη δεύτερη επέτειο του κινήματος «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» και τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, ανακοίνωσε η Ιρανή κρατούμενη νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί.

Η 22χρονη Αμινί σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, αφού είχε συλληφθεί επειδή φέρεται ότι δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Ο θάνατός της προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν και γέννησε το κίνημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία», που συγκλόνισε για μήνες τη χώρα.

Η Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2023, που κρατείται από τον Νοέμβριο του 2021, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ ότι ότι «για ακόμη μια φορά, οι γυναίκες στη φυλακή που κρατούνται για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους στην Εβίν (σ.σ. φυλακή - σωφρονιστικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη) ξεκίνησαν μια απεργία πείνας σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον λαό που διαδηλώνει στο Ιράν ενάντια στις καταπιεστικές πολιτικές της κυβέρνησης».

«Σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2024, 34 γυναίκες πολιτικές κρατούμενες ξεκίνησαν απεργία πείνας για να τιμήσουν τη δεύτερη επετείου του κινήματος «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία» και τη δολοφονία της Μάχσα (Ζίνα) Αμινί», δήλωσε η Μοχαμαντί σε έναν λογαριασμό στο Χ που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

«Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας και να νικήσουμε του θεοκρατικού δεσποτισμού. Σήμερα, υψώνουμε τη φωνή μας πιο δυνατά και ενισχύουμε την αποφασιστικότητά μας», πρόσθεσε.

Οι διαδηλώσεις για τον θάνατο της Αμινί, διαδηλώσεις κατά της υποχρεωτικής χρήσης μαντίλας και κατά του θρησκευτικού συντηρητισμού συγκλόνισαν το ιρανικό καθεστώς. Η απάντηση του καθεστώτος ήταν καταστολή και μεθοδρικά συντριβή των διαδηλώσεων και του κινήματος : τουλάχιστον 551 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι συνελήφθησαν, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίων δικαιωμάτων.

Δέκα άνδρες εκτελέστηκαν επίσης σε υποθέσεις που συνδέονται με το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», ο τελευταίος από τους οποίους, ο 34χρονος Γκολαμρέζα Ρασαϊ, που απαγχονίστηκε τον Αύγουστο, λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν επίσης την αύξηση των εκτελέσεων για κάθε είδους αδικήματα, με σκοπό να σπείρουν φόβο και να αποτρέψουν αντιμαχόμενες φωνές από οποιαδήποτε τάση διαμαρτυριών, διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 52 ετών, βραβευμένη με Νόμπελ 2023, ιδιαίτερα για τον αγώνα της κατά της θανατικής ποινής, βρίσκεται στη φυλακή από τον Νοέμβριο του 2021 και έχει περάσει μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας κρατούμενη.

Η Ιρανή ακτιβίστρια καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε νέα ποινή φυλάκισης ενός έτους για «προπαγάνδα κατά του κράτους», που προστέθηκε σε έναν μακρύ κατάλογο άλλων κατηγοριών, για τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών και τριών μηνών, σε 154 μαστιγώματα, δύο χρόνια εξορίας και διάφορες κοινωνικές και ποινικές ποινές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

