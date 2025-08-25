Ξεκινά σήμερα στο Ελσίνκι η δίκη του καπετάνιου και δύο αξιωματικών του δεξαμενόπλοιου Eagle S που κατηγορούνται για δολιοφθορά σε πέντε υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα, στα τέλη του 2024.

Οι ερευνητές της υπόθεσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Eagle S, που θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, φεύγοντας από τη Ρωσία και πλέοντας στον Κόλπο της Φινλανδία έσυρε την άγκυρά του κατά μήκος του βυθού, κόβοντας το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Estlink, καθώς και τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν τη Φινλανδία με την Εσθονία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, ενώ ο καπετάνιος του Eagle S έχει δηλώσει στο φινλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο YLE ότι επρόκειτο για «θαλάσσιο ατύχημα».

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έθεσε σε υψηλό συναγερμό τους συμμάχους του ΝΑΤΟ γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα, καθώς ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά ύποπτων περιστατικών πρόκλησης ζημιών σε καλώδια και αγωγούς φυσικού αερίου στην περιοχή που έχουν λάβει χώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Φινλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατηγορίες στον Γεωργιανό καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου, που είναι νηολογημένο στα Νησιά Κουκ, και στον πρώτο και δεύτερο αξιωματικό του πλοίο, υπηκόους Ινδίας, για σοβαρό ποινικό αδίκημα και επικίνδυνη παρέμβαση στις τηλεπικοινωνίες.

Η μέγιστη ποινή για σοβαρή ποινική βλάβη ανέρχεται σε 10 χρόνια φυλάκιση, ενώ η σοβαρή παρέμβαση στις τηλεπικοινωνίες επιφέρει ποινή έως και πέντε ετών.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ζημιά προκάλεσε σοβαρούς κινδύνους για τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τηλεπικοινωνίες στη Φινλανδία και ότι το κόστος επισκευής ανέρχεται σε τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ (70 εκατ. δολάρια).

Οι κατηγορούμενοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι η Φινλανδία δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση, καθώς τα καλώδια υπέστησαν ζημιές εκτός των φινλανδικών χωρικών υδάτων, με το δικαστήριο να δηλώνει ότι θα εξετάσει και αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι φινλανδικές αρχές μετά τη ζημιά που προκλήθηκε στα καλώδια κατέσχεσαν το Eagle S, το οποίο αποδέσμευσαν τελικά τον Μάρτιο, διατηρώντας ωστόσο την ταξιδιωτική απαγόρευση για τους τρεις κατηγορούμενους.

Δικηγόρος της εταιρείας Caravella LLC FZ με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδιοκτήτριας του Eagle S, δήλωσε επίσης ότι το Ελσίνκι δεν έχει δικαιοδοσία να παρέμβει στην υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.