Βαλερί Ζαλούζνι: Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει

Σε μία άκρως ανησυχητική δήλωση προχώρησε ο Βαλερί Ζαλούζνι, πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Βρετανία και πρώην Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, ο οποίος ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Πιστεύω ότι το 2024, μπορούμε απολύτως να υποθέσουμε ότι έχει ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δήλωσε ο Ζαλούζνι ο οποίος αποδίδει την εκτίμησή του στην άμεση ανάμειξη των συμμάχων της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Ο λόγος είναι ότι το 2024 η Ουκρανία δεν αντιμετωπίζει πλέον τη Ρωσία. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα ιρανικά Shaheds σκοτώνουν πολίτες στην Ουκρανία. Είναι οι πύραυλοι που κατασκευάζονται στη Βόρεια Κορέα που εκτοξεύονται στην Ουκρανία, και το δηλώνουν ανοιχτά. Οι οβίδες κινεζικής κατασκευής εκρήγνυνται στην Ουκρανία και κινεζικά μέρη χρησιμοποιούνται σε ρωσικούς πυραύλους», είπε ο Ουκρανός πρεσβευτής.

Ο Ζαλούζνι επικαλούμενος την προηγούμενη ιδιότητά του, τόνισε ότι οι περισσότεροι στρατιωτικοί θα συμφωνούσαν ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει και ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για αυτόν.

«Αυτό που περιμέναμε τόσο καιρό έχει ξεκινήσει. Αλλά θέλω να πω ότι ο ίδιος ο Θεός δίνει την ευκαιρία, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, να έχει χρόνο να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα τώρα» σημείωσε.

«Είναι ακόμα δυνατό να το σταματήσουμε εδώ, στο έδαφος της Ουκρανίας. Αλλά για κάποιο λόγο, οι συνεργάτες μας δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό. Είναι προφανές ότι η Ουκρανία έχει ήδη πάρα πολλούς εχθρούς. Η Ουκρανία θα επιβιώσει μέσω της τεχνολογίας, αλλά δεν είναι σαφές εάν μπορεί να κερδίσει αυτή τη μάχη μόνη της.

Πιστεύω λοιπόν ότι ο παγκόσμιος πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει» κατέληξε ο πρώην Αρχηγός του ουκρανικού στρατού.



